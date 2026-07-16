LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS tercihleri ne zaman sona erecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih süreciyle ilgili geri sayım sürerken adaylar son gün yaklaşırken işlemlerini tamamlamaya odaklandı; lise hayalini şekillendirecek bu kritik dönemin ardından gözler yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman sona erecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS tercih süreciyle ilgili geri sayım sürerken adaylar son gün yaklaşırken işlemlerini tamamlamaya odaklandı; lise hayalini şekillendirecek bu kritik dönemin ardından gözler yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman sona erecek? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kalan kontenjanların duyurusu, 5 Ağustos 2026 tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak; adaylar bu tarihten itibaren hem sonuçlarını görüntüleyebilecek hem de sonraki nakil sürecine ilişkin tercih planlamalarını yapabilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
2026 LGS kapsamında tercih süreci, 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin tercihlerini sisteme kaydetmelerinin ardından işlemlerini geçerli hale getirebilmeleri için bağlı bulundukları ortaokul müdürlüklerine başvurarak tercih onayı yaptırmaları gerekiyor.