LGS ek - ikinci tercih boş kontenjanlar ve taban puanları 2026 İstanbul - Ankara - İzmir || Lise 1. nakil taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı?

LGS EK TERCİH - 1 NAKİL TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 2026 tercih - lise yerleştirme sonuçları açıklandı. 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercihlerine yerleşti.

Sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 95,76

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.

Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53'ü, ilk üç tercihinden birine yerleşti

Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.

Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Kendi illerinde yerleşme oranı yüzde 92,93

2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu.

Üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere dengeli şekilde dağıldı

2026 yılında yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.

Yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlar henüz açıklanmadı. Birazdan açıklama geldiğinde sizlerle taban puanlar PDF listesini sizlerle paylaşacağız.