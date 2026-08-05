LGS ek - ikinci tercih boş kontenjanlar ve taban puanları 2026 İstanbul - Ankara - İzmir || Lise 1. nakil taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihlerinde istediği ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar merak içerisinde 2026 LGS ek - ikinci tercih boş kontenjanlar ve taban puanları listesini araştırmaya başladı. Bilindiği üzere lise ek tercihleri yani LGS ikinci tercihleri taban puan ve kontenjan bilgisi 2026 lise yerleştirme / LGS tercih sonuçları sonrasında şekilleniyor. Peki, 2026 LGS ek - ikinci tercih boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı? Lise 1. nakil taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Milli Eğitim Bakanlığı LGS ek - ikinci tercih boş kontenjanlar ve taban puanları 2026 İstanbul - Ankara - İzmir PDF tam liste sorgulama ekranı...
LGS ek tercih boş kontenjan ve taban puanları 2026 listesi LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ilk tercihinde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler tarafından sorgulananlar arasında ilk sırlara yerleşti.. Hemen belirtelim ki LGS ek / ikinci tercihleri ilk tercih yerleştirme sonuçları doğrultusunda şekilleniyor. LGS ikinci tercih 1. nakil Taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden PDF liste halinde sorgulanabiliyor. Peki, LGS ek / ikinci tercihleri boş kontenjan ve taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte LGS ek - ikinci tercih boş kontenjanlar ve taban puanları 2026 İstanbul - Ankara - İzmir PDF sorgulama ekranı...
LGS EK TERCİH - 1 NAKİL TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
LGS 2026 tercih - lise yerleştirme sonuçları açıklandı. 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercihlerine yerleşti.
Sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 95,76
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.
Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53'ü, ilk üç tercihinden birine yerleşti
Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.
Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
Kendi illerinde yerleşme oranı yüzde 92,93
2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu.
Üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere dengeli şekilde dağıldı
2026 yılında yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.
Yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlar henüz açıklanmadı. Birazdan açıklama geldiğinde sizlerle taban puanlar PDF listesini sizlerle paylaşacağız.
LGS EK TERCİH 2026 LİSE BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
Boş kontenjan bilgisi henüz yayınlanmadı. Günün ilerleyen saatlerinde boş kontenjan bilgisi yayınlandığında detayları sizlerle paylaşacağız.
LGS EK TERCİHLERİ BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından LGS ek tercih ve lise boş kontenjanları belli olacak. PDF lise Milli Eğitim Bankalığı MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
LGS 1. NAKİL 2026 LİSE EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Lise ek tercihleri yani 1. nakil başvuruları 5 -7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
LGS 1. NAKİL 2026 LİSE EK TERCİH BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos tarihinde ilan edilecek.