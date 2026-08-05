LGS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2026 | LGS ek yerleştirme tercih kılavuzu açıklandı mı, ek tercihler nasıl yapılır? Lise nakil tarihleri

EK YERLEŞTİRMEDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Her iki nakil döneminde de öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden liselerden en fazla 3, yerel yerleştirme kapsamındaki okullardan en fazla 3 ve pansiyonlu okullardan en fazla 3 tercih yapabilecek.

İlk yerleştirmede yerel tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşen öğrenciler için nakil döneminde kayıt alanından veya farklı okul türlerinden seçim yapma şartı aranmayacak.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise nakil tercihlerinde ilk iki okulu kendi kayıt alanından seçmek koşuluyla toplamda en fazla 3 okul yazabilecek. Ayrıca tercih listesinde aynı okul türünden en fazla 2 okula yer verilebilecek.