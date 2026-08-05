LGS EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ 2026 | LGS ek yerleştirme tercih kılavuzu açıklandı mı, ek tercihler nasıl yapılır? Lise nakil tarihleri
LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü Millî Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu kapsamında 13 Temmuz'da başlayan tercih süreci, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de sona ermişti. Sonuçların ilan edilmesiyle öğrencilerin yerleştikleri liseler belli olurken, ilk yerleştirmede herhangi bir okula kayıt hakkı kazanamayan adaylar ek tercih sürecine odaklandı. Peki LGS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, ek tercihler hangi tarihlerde ve nasıl yapılacak? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar...
LGS kapsamında tercih yapan öğrencilerin beklediği yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 13 Temmuz’da erişime açılan tercih ekranı, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’de kapanmıştı. Sonuçların ilan edilmesiyle öğrencilerin kayıt hakkı kazandıkları liseler belli olurken, herhangi bir okula yerleşemeyen adayların gündemine ek tercih süreci girdi. Peki LGS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı, başvurular ne zaman başlayacak ve tercihler nasıl yapılacak? İşte sürecin ayrıntıları...
LGS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
LGS 2026 tercih sonuçları 5 Ağustos itibarıyla MEB tarafından açıklandı. Ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı.
Sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 95,76
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.
Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53'ü, ilk üç tercihinden birine yerleşti
Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.
Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
Kendi illerinde yerleşme oranı yüzde 92,93
2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu.
Üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere dengeli şekilde dağıldı
2026 yılında yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.
LGS 2026 NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta yapılacak ve tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
EK YERLEŞTİRMEDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Her iki nakil döneminde de öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden liselerden en fazla 3, yerel yerleştirme kapsamındaki okullardan en fazla 3 ve pansiyonlu okullardan en fazla 3 tercih yapabilecek.
İlk yerleştirmede yerel tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşen öğrenciler için nakil döneminde kayıt alanından veya farklı okul türlerinden seçim yapma şartı aranmayacak.
Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise nakil tercihlerinde ilk iki okulu kendi kayıt alanından seçmek koşuluyla toplamda en fazla 3 okul yazabilecek. Ayrıca tercih listesinde aynı okul türünden en fazla 2 okula yer verilebilecek.