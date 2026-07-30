LGS TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANMA TARİHİ: LGS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

LGS kapsamında lise tercihlerini tamamlayan öğrenciler için gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre 13 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi. e-Okul üzerinden okul seçimlerini yapan adaylar, şimdi yerleştirildikleri liseyi öğrenmek için MEB’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki 2026 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek, sonuç ekranına nasıl ulaşılacak? İşte tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin güncel bilgiler…