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        Haberler Bilgi Gündem LGS TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANMA TARİHİ: LGS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

        LGS TERCİH SONUÇLARI 2026 AÇIKLANMA TARİHİ: LGS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

        2026 LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda 13 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de sona erdi. Tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden tamamlayan adaylar, şimdi hangi liseye yerleştiklerini öğrenmek için sonuç duyurusunu bekliyor. Peki 2026 LGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve yerleştirme bilgileri nereden sorgulanacak? İşte LGS tercih ve yerleştirme takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        LGS kapsamında lise tercihlerini tamamlayan öğrenciler için gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre 13 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi. e-Okul üzerinden okul seçimlerini yapan adaylar, şimdi yerleştirildikleri liseyi öğrenmek için MEB’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki 2026 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek, sonuç ekranına nasıl ulaşılacak? İşte tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin güncel bilgiler…

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        LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB’in açıkladığı 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

        Sonuçlarla birlikte merkezi ve yerel yerleştirme sonrasında boş kalan okul kontenjanları da aynı tarihte duyurulacak.

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        LGS 2026 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        2026 LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 tarihinde MEB’in resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

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        LGS 2026 NAKİL TAKVİMİ

        Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

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        Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

        Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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