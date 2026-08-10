LİSE KAYIT TARİHLERİ | MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi ile Anadolu, Fen ve Meslek (9., 10. 11. ve 12 sınıf) lise kayıtları ne zaman başlıyor?

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Lise kayıt işlemleri için öğrencilerden istenen belgeler, okulun kayıt türüne ve eğitim kurumunun uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir. Merkezi sınavla veya yerel yerleştirme kapsamında liseye yerleşen öğrencilerin kayıt sürecinde öncelikle okul yönetiminin duyurduğu belgeleri ve kayıt tarihlerini takip etmesi gerekiyor.

Genellikle lise kayıtlarında öğrencinin T.C. kimlik belgesi, e-Okul üzerinden alınan yerleştirme bilgileri ve okul tarafından talep edilmesi halinde vesikalık fotoğraf gibi belgeler istenebiliyor. Bazı okullar ayrıca adres bilgileri, veliye ait belgeler veya özel durumları gösteren evraklar talep edebiliyor.

Öğrencilerin kayıt sırasında eksik belge nedeniyle sorun yaşamaması için kayıt yaptıracakları lisenin resmi internet sitesinden veya okul yönetiminden güncel evrak listesini kontrol etmesi önem taşıyor. Kayıt işlemlerinin önemli bir bölümünün e-Okul sistemi üzerinden yürütülmesi nedeniyle, her öğrenci için ayrıca kapsamlı bir evrak dosyası hazırlanması gerekmeyebilir.