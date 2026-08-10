LİSE KAYIT TARİHLERİ | MEB 2026-2027 Eğitim-Öğretim Takvimi ile Anadolu, Fen ve Meslek (9., 10. 11. ve 12 sınıf) lise kayıtları ne zaman başlıyor?
Lise kayıt tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Takvimi ile araştırılmaya başlandı. Lise tercih ve nakil süreçlerinin netleşmesinin ardından gözler lise kayıt tarihleri takvimine çevrildi. Lise kayıtları, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Döneminin başlayacağı 14 Eylül 2026 tarihinden önce tamamlanacak. Peki, Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, 2026 - 2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi lise kayıt tarihlerine ilişkin merak edilenler…
Lise kayıt tarihleri ve gerekli evraklar listesi, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 5-7 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos günlerinde alınacak. 14 Eylül’de başlayacak olan Yeni Eğitim-Öğretim Dönemi öncesinde gözler (9., 10. 11. ve 12 sınıf) lise kayıtlarına çevrildi. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak ve kayıtlar otomatik olarak mı yapılacak? İşte, 2026 MEB takvimi ile Anadolu, Fen ve Meslek liseleri kayıt tarihine ilişkin merak edilenler…
2026-2027 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
2026-2027 Eğitim ve Öğretim Dönemi 14 Eylül’de başlayacak. 14 Ağustos tarihinden itibaren LGS tercih ve nakil döneminin sona ermesinin ardından lise kayıtlarının başlaması bekleniyor.
LİSE TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklandı.
İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Lise kayıt işlemleri için öğrencilerden istenen belgeler, okulun kayıt türüne ve eğitim kurumunun uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir. Merkezi sınavla veya yerel yerleştirme kapsamında liseye yerleşen öğrencilerin kayıt sürecinde öncelikle okul yönetiminin duyurduğu belgeleri ve kayıt tarihlerini takip etmesi gerekiyor.
Genellikle lise kayıtlarında öğrencinin T.C. kimlik belgesi, e-Okul üzerinden alınan yerleştirme bilgileri ve okul tarafından talep edilmesi halinde vesikalık fotoğraf gibi belgeler istenebiliyor. Bazı okullar ayrıca adres bilgileri, veliye ait belgeler veya özel durumları gösteren evraklar talep edebiliyor.
Öğrencilerin kayıt sırasında eksik belge nedeniyle sorun yaşamaması için kayıt yaptıracakları lisenin resmi internet sitesinden veya okul yönetiminden güncel evrak listesini kontrol etmesi önem taşıyor. Kayıt işlemlerinin önemli bir bölümünün e-Okul sistemi üzerinden yürütülmesi nedeniyle, her öğrenci için ayrıca kapsamlı bir evrak dosyası hazırlanması gerekmeyebilir.