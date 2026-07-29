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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 29 Temmuz Çarşamba Masterchef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 29 Temmuz Çarşamba Masterchef ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İkinci grubun yedek yarışmacılarının belirlenmesinin ardından bu kez üçüncü grup mücadeleleri başlıyor. Yeni etapta yarışmacılar, ana kadroya doğrudan girebilmek için şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayacak. Gecenin sonunda en başarılı performansı sergileyen isim, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna katılan 11. yarışmacı olacak. TV8 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde rekabetin dozunun daha da artması bekleniyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi ve 11. yarışmacı kim oldu? İşte 29 Temmuz Çarşamba MasterChef Türkiye bölümünde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 23:26 Güncelleme:
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        1

        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri üçüncü grubun ilk mücadelesiyle devam ediyor. İkinci grubun yedek kadro sürecinin tamamlanmasının ardından yeni yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mutfağa çıkıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı ismi ana kadronun 11. yarışmacısı olarak önlüğünü giymeye hak kazanacak. Yarışmacılar, hem yaratıcılık hem de lezzet konusunda kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim girdi ve 11. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'nin 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde üçüncü grubun ilk yarışmacıları ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısına çıktı.

        Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna katılan 11. isim olacak.

        Kazanan yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        Üçüncü grubun ilk mücadelesinde şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna katılmaya hak kazanacak.

        Ana kadroya giren 11. yarışmacının ismi programın sonunda belli olacak.

        Ana kadroya giren yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        4

        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        5

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        6

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar, Betül, Esra, Faruk, Nesibe oldu.

        7

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

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