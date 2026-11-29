METEOROLOJİ UYARDI! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu tahminleri...
Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı görülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak, fırtına ve kar beklentisi nedeniyle bugün 39, yarın ise 32 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının 9 dereceye kadar düşmesi beklenirken gözler İstanbul için yapılan değerlendirmelere çevrildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte Meteorolojinin güncel hava durumu tahminleri haberimizde...
Türkiye'de hava sıcaklıkları Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte düşüşe geçiyor. Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başlarken yurdun birçok noktasında olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak, fırtına ve kar yağışı nedeniyle bugün 39, yarın ise 32 ili sarı kodla uyardı. Sıcaklıkların 9 derece düşeceği tahmin edilirken İstanbul'da kar yağışı ihtimali de vatandaşların gündemine girdi. Peki, İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? Hangi illerde kar görülecek? İşte Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmeleri...
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde yağışların yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.
Kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı, bazı bölgelerde ise hızının 70 kilometreyi bularak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ani sıcaklık düşüşü nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekilirken vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda kentin 29 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu.
Hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen soğuk hava nedeniyle mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı öngörülüyor.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?
İstanbul Valiliğinin paylaştığı 29 Kasım-2 Aralık tarihlerini kapsayan sıcaklık tahminleri şöyle:
- 29 Kasım Pazar: 9-10 derece
- 30 Kasım Pazartesi: 4-5 derece
- 1 Aralık Salı: 3-6 derece
- 2 Aralık Çarşamba: 3-5 derece
İSTANBUL'DA SOĞUK HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yaklaşan soğuk hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu. AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümü cumartesi gecesinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava sisteminin etkisine girecek.
16-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor. Soğuk hava dalgasının bölgede 7 ila 10 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.