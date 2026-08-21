MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI 2026: Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte nafile namaz kılınışı
Hz. Muhammed'in (s.a.s.) dünyaya teşrifinin anıldığı Mevlid Kandili, Müslümanlar için manevi açıdan önemli geceler arasında yer alıyor. Bu özel geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler Mevlid Kandili'nde kılınabilecek nafile namazların rekat sayısını ve kılınış şeklini merak ediyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi namazlar kılınır? Kandil gecesinde nafile namaz nasıl kılınır? İşte, adım adım 2026 Mevlid Kandili namazı kılınışı…
Mevlid Kandili namazı kılınışı, 24 Ağustos Pazartesi gününü 25 Ağustos Salı’ya bağlayan gece idrak edilecek Mevlid Kandili öncesinde araştırılıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kabul edilen Mevlid Kandil’ini ibadetle geçirmek isteyenler “Mevlid Kandili namazı kaç rekat, nasıl niyet edilir ve nasıl kılınır?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Mevlid Kandili namazı hakkında merak edilenler...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2026?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor.
Dini günlerde gecenin, akşam ezanıyla başladığı kabul edildiğinden Mevlid Kandili gecesi 24 Ağustos Pazartesi akşamı başlayıp 25 Ağustos Salı gününün sabahına kadar devam edecek.
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT?
Mevlid Kandili'ne özel olarak farz kılınmış veya sünnet olarak belirlenmiş müstakil bir kandil namazı bulunmuyor. Bu nedenle “Mevlid Kandili namazı kesin olarak şu kadar rekattır” şeklinde bir ifade kullanmak doğru değildir.
Kandil gecelerinde Müslümanlar, Allah’a ibadet etmek amacıyla nafile namaz kılabilir, kaza namazlarını eda edebilir ve tesbih namazı gibi nafile ibadetleri yerine getirebilir. Nafile namazlar iki rekat halinde kılınabileceği gibi kişinin ibadet etme tercihine göre farklı sayılarda da kılınabilir.
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Mevlid Kandili gecesinde iki rekat nafile namaz kılmak isteyenler, diğer nafile namazlarda olduğu gibi niyet ederek namaza başlayabilir.
Niyet, kişinin kalbinden geçirdiği şekilde yapılabileceği gibi “Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılmaya niyet ettim” şeklinde de ifade edilebilir.
2 REKAT NAFİLE NAMAZ KILINIŞI
Birinci rekat:
Niyet edilir ve “Allahu Ekber” denilerek namaza başlanır.
Sübhaneke okunur.
Eüzü besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Fatiha'nın ardından bir sure veya birkaç ayet okunur.
Rüku ve secdeler yapılır.
İkinci rekat:
Ayağa kalkılır.
Besmele çekilerek Fatiha Suresi okunur.
Ardından bir sure veya birkaç ayet okunur.
Rüku ve secdeler yapılır.
Son oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunabilir.
Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
Bu şekilde kılınan iki rekat nafile namazın ardından kişi dilediği şekilde dua ve ibadetlerine devam edebilir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?
Mevlid Kandili gibi mübarek gecelerde tesbih namazı kılmak isteyenler bu nafile ibadeti yerine getirebilir. Tesbih namazı dört rekat olarak kılınır.
Tesbih namazında her rekatta toplam 75 defa “Sübhânallâhi ve'l-hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” tesbihi getirilir. Dört rekatın tamamında ise toplam 300 tesbih okunmuş olur.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazına “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya niyet ettim” şeklinde niyet edilerek başlanabilir.
Birinci rekatta Sübhaneke okunduktan sonra tesbih 15 kez okunur. Ardından Fatiha ve bir sure okunur ve tesbih 10 kez daha getirilir.
Rükuda 10, rükûdan doğrulduktan sonra 10, birinci secdede 10, iki secde arasındaki oturuşta 10 ve ikinci secdede 10 kez tesbih okunur. Böylece bir rekatta 75 tesbih tamamlanır.
Diğer rekatlarda da aynı uygulama devam eder ve dört rekatın sonunda toplam 300 tesbih okunmuş olur.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?
Mevlid Kandili, yalnızca namaz kılınarak değerlendirilen bir gece değildir. Bu gecede kişi, imkanı ve tercihine göre farklı ibadetlerle Allah'a yönelmeye çalışabilir.
Kur'an-ı Kerim okumak, salavat getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, dua etmek, sadaka vermek ve kaza namazı bulunanların kaza namazlarını eda etmesi bu gecede yapılabilecek ibadetler arasında yer alabilir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NAMAZ NE ZAMAN KILINIR?
Kandil gecesini ibadetle geçirmek isteyenler, akşam ve yatsı namazlarının ardından nafile namaz kılabilecekleri gibi gecenin ilerleyen saatlerinde de ibadet edebilir. Ancak nafile namazların kılınmasının uygun olmadığı kerahat vakitlerine dikkat edilmesi gerekir. Mevlid Kandili'nde de öncelik vakit namazlarının vaktinde ve usulüne uygun şekilde kılınmasıdır.
MEVLİD KANDİLİ'NDE 12 REKAT NAMAZ KILINIR MI?
Mevlid Kandili gecesinde 12 rekat namaz kılınması zorunlu değildir. Kandil gecelerine özel, herkes tarafından belirli bir sayıda kılınması gereken farz bir namaz bulunmamaktadır.
İbadet etmek isteyen kişi, iki rekat nafile namaz kılabileceği gibi ibadetini artırmak amacıyla daha fazla nafile namaz da kılabilir. Burada önemli olan namazın belirli bir sayıya bağlanmasından ziyade kişinin ibadet niyetiyle Allah'a yönelmesidir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Mevlid Kandili'nde okunması zorunlu bir dua bulunmuyor. Kişi, Allah'tan bağışlanma dileyebilir, kendisi ve yakınları için hayır ve sağlık isteyebilir, Peygamber Efendimize salavat getirebilir.
Bunun yanında Kur'an-ı Kerim okunması, istiğfar edilmesi ve samimi şekilde dua edilmesi kandil gecesinin manevi atmosferini değerlendirmek isteyenlerin tercih edebileceği ibadetler arasında bulunuyor.