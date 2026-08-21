MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI 2026: Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte nafile namaz kılınışı

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Mevlid Kandili'ne özel olarak farz kılınmış veya sünnet olarak belirlenmiş müstakil bir kandil namazı bulunmuyor. Bu nedenle “Mevlid Kandili namazı kesin olarak şu kadar rekattır” şeklinde bir ifade kullanmak doğru değildir.

Kandil gecelerinde Müslümanlar, Allah’a ibadet etmek amacıyla nafile namaz kılabilir, kaza namazlarını eda edebilir ve tesbih namazı gibi nafile ibadetleri yerine getirebilir. Nafile namazlar iki rekat halinde kılınabileceği gibi kişinin ibadet etme tercihine göre farklı sayılarda da kılınabilir.