MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026: Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
Mevlid Kandili için geri sayım sürerken, bu anlamlı gecenin 2026 yılında hangi tarihte idrak edileceği araştırılıyor. İslam dünyasında Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumunun yıl dönümü dolayısıyla önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili'nin tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takviminde yer aldı. Kandil gecesini ibadet ve dualarla geçirmek isteyen vatandaşlar, takvimdeki tarihi yakından takip ediyor. Peki, 2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor ve ayın kaçında idrak edilecek? İşte Mevlid Kandili tarihine dair merak edilenler…
Müslümanlar için büyük manevi anlam taşıyan Mevlid Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte gözler 2026 dini günler takvimine çevrildi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle idrak edilen bu özel gece, ibadet, dua ve çeşitli dini programlarla geçirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvimle birlikte Mevlid Kandili’nin 2026 yılında hangi tarihe denk geleceği de belli oldu. Peki, Mevlid Kandili bu yıl ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında idrak edilecek? İşte 2026 Mevlid Kandili tarihine ilişkin detaylar…
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2026?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek.
Rebiülevvel ayının 12’nci gecesine rastlayan bu mübarek gecede, Türkiye genelindeki camilerde dualar edilecek ve çeşitli kandil programları düzenlenecek.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak idrak ediliyor. İslam geleneğinde Peygamber Efendimizin Rebiülevvel ayının 12’nci gecesinde Mekke’de doğduğu kabul ediliyor.
Müslümanlar bu mübarek gecede Kur’an-ı Kerim okuyarak, salavat getirerek, dua ve ibadetlerle manevi atmosferi değerlendiriyor. Bununla birlikte Hz. Muhammed’in doğum gününe ilişkin tarihî kaynaklarda farklı görüşler de bulunuyor.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Arapça kökenli olan “mevlid” sözcüğü, “doğum zamanı” ve “doğum yeri” anlamlarını taşır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişini anmak amacıyla idrak edilen Mevlid Kandili, Müslümanların şükre yöneldiği, bağışlanma dilediği ve Peygamber sevgisini yeniden güçlendirdiği manevi gecelerden biridir.
Bu özel zaman diliminde Kur’an-ı Kerim okunması, kaza ve nafile namazlarının kılınması, salavat getirilmesi, dua edilmesi ve tövbeyle Allah’a yönelinmesi tavsiye edilir.