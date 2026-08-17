MEVLİD KANDİLİ TARİHİ 2026: Diyanet takvimi ile Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Müslümanlar için büyük manevi anlam taşıyan Mevlid Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte gözler 2026 dini günler takvimine çevrildi. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü vesilesiyle idrak edilen bu özel gece, ibadet, dua ve çeşitli dini programlarla geçirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvimle birlikte Mevlid Kandili’nin 2026 yılında hangi tarihe denk geleceği de belli oldu. Peki, Mevlid Kandili bu yıl ne zaman, hangi gün ve ayın kaçında idrak edilecek? İşte 2026 Mevlid Kandili tarihine ilişkin detaylar…