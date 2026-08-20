MEVLİD KANDİLİ TARİHİ | Bugün kandil mi? Diyanet Takvimi ile 2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÖZEL NAMAZ VAR MI?

Mevlid Kandili'ne özel olarak belirlenmiş, rekat sayısı ve kılınış şekli kesin biçimde sabitlenmiş bir namaz bulunmuyor. Bu nedenle gece; nafile namaz, Kur'an-ı Kerim, dua, zikir ve salavat gibi ibadetlerle değerlendirilebilir. Bu gecede önemli olan, samimi bir şekilde Allah'a yönelmek ve Hz. Muhammed'in örnek hayatını ve ahlakını hatırlamaktır.