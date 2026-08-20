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        Haberler Bilgi MEVLİD KANDİLİ TARİHİ | Bugün kandil mi? Diyanet Takvimi ile 2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        MEVLİD KANDİLİ TARİHİ | Bugün kandil mi? Diyanet Takvimi ile 2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        Son peygamber Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin anıldığı Mevlid Kandili, İslam alemi için önemli gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Mevlid Kandili tarihi bu mübarek geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, salavat getirerek ve ibadetlerle değerlendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, Bugün kandil mi, ne kandili? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 14:21 Güncelleme:
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        Mevlid Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Dini Günler Takvimi ile netleşti. Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu önemli gecenin hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki, Bugün kandil mi? Diyanet Takvimi ile 2026 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, 2026 Mevlid Kandili tarihi…

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        MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 24 Ağustos 2026 tarihinde idrak edilecek.

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        MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Mevlit Kandili gecesi, 23 Ağustos Pazar akşamı başlayıp 24 Ağustos Pazartesi gününe bağlanan gece olacak.

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        MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

        Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunun anıldığı mübarek gece olarak kabul ediliyor. Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilen Mevlit Kandili, Müslümanlar için dua, ibadet, tövbe ve manevi huzur açısından önemli gecelerden biri olarak görülüyor.

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        DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İLE 2026 KANDİL GÜNLERİ

        Diyanet takvimine göre 2026 yılında idrak edilecek kandil ve Kadir Gecesi tarihleri şöyle:

        Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

        Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

        Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

        Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

        Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

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        MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

        Mevlid Kandili'nde farz ibadetlerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek, salavat getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, zikir çekmek ve sadaka vermek gibi ibadetler yapılabilir. Vatandaşlar ayrıca camilerde düzenlenen kandil programlarına katılarak bu özel geceyi değerlendirebilir.

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        MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

        Mevlid Kandili'ne özel farz veya vacip bir oruç bulunmuyor. Ancak isteyen kişiler, nafile ibadet amacıyla kandil günü veya başka bir gün oruç tutabilir.

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        MEVLİD KANDİLİ'NDE ÖZEL NAMAZ VAR MI?

        Mevlid Kandili'ne özel olarak belirlenmiş, rekat sayısı ve kılınış şekli kesin biçimde sabitlenmiş bir namaz bulunmuyor. Bu nedenle gece; nafile namaz, Kur'an-ı Kerim, dua, zikir ve salavat gibi ibadetlerle değerlendirilebilir. Bu gecede önemli olan, samimi bir şekilde Allah'a yönelmek ve Hz. Muhammed'in örnek hayatını ve ahlakını hatırlamaktır.

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        #Kandil
        #Mevlid Kandili
        #kandil tarihi
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