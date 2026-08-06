Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

        Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

        Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah için düzenlenecek imza töreninin detaylarını resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüp, taraftarların büyük heyecanla beklediği organizasyonun 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıkladı. İmza töreni Papara Park'ta binlerce taraftarın katılımıyla yapılacak. Kulüp, tüm taraftarları yeni sezon formalarıyla birlikte stadyuma davet ederek tarihi ana ortak olmaya çağırdı. Peki, Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte Trabzonspor'un Mohamed Salah imza törenine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 18:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken gözler düzenlenecek imza törenine çevrildi. Bordo-mavili kulüp, resmi açıklamasıyla Mohamed Salah imza törenin tarihini, saatini ve yapılacağı adresi duyurdu. Papara Park'ta gerçekleştirilecek organizasyonda taraftarlar yeni transferlerini ilk kez yakından görme fırsatı bulacak. Kulüp yönetimi, tüm bordo-mavili taraftarları yeni sezon formalarıyla stadyuma gelmeye davet etti. Peki, Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Mohamed Salah imza töreni hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        MOHAMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

        Mohamed Salah imza töreni 6 Ağustos Perşembe saat 19.30’da Papara Park’ta düzenlenecek.

        Törende Mohamed Salah'ın taraftarlarla buluşması ve resmi imzaların atılmasının ardından çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        3

        TARAFTARLARA YENİ SEZON FORMASI ÇAĞRISI

        Trabzonspor, yaptığı açıklamada tüm bordo-mavili taraftarları yeni sezon formalarını giyerek Papara Park'a davet etti.

        Kulübün açıklamasında, "Tarihi bir ana tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak üzere tüm bordo-mavili taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Bordo-mavili taraftarların yoğun katılım göstermesi beklenen organizasyonun, yeni sezon öncesinde kulüp tarihinin en görkemli imza törenlerinden biri olması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"