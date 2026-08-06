Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?
Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah için düzenlenecek imza töreninin detaylarını resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüp, taraftarların büyük heyecanla beklediği organizasyonun 6 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıkladı. İmza töreni Papara Park'ta binlerce taraftarın katılımıyla yapılacak. Kulüp, tüm taraftarları yeni sezon formalarıyla birlikte stadyuma davet ederek tarihi ana ortak olmaya çağırdı. Peki, Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte Trabzonspor'un Mohamed Salah imza törenine ilişkin tüm detaylar...
Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken gözler düzenlenecek imza törenine çevrildi. Bordo-mavili kulüp, resmi açıklamasıyla Mohamed Salah imza törenin tarihini, saatini ve yapılacağı adresi duyurdu. Papara Park'ta gerçekleştirilecek organizasyonda taraftarlar yeni transferlerini ilk kez yakından görme fırsatı bulacak. Kulüp yönetimi, tüm bordo-mavili taraftarları yeni sezon formalarıyla stadyuma gelmeye davet etti. Peki, Mohamed Salah imza töreni ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? Mohamed Salah imza töreni hangi kanalda? İşte detaylar...
MOHAMED SALAH İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?
Mohamed Salah imza töreni 6 Ağustos Perşembe saat 19.30’da Papara Park’ta düzenlenecek.
Törende Mohamed Salah'ın taraftarlarla buluşması ve resmi imzaların atılmasının ardından çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirilmesi bekleniyor.
TARAFTARLARA YENİ SEZON FORMASI ÇAĞRISI
Trabzonspor, yaptığı açıklamada tüm bordo-mavili taraftarları yeni sezon formalarını giyerek Papara Park'a davet etti.
Kulübün açıklamasında, "Tarihi bir ana tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak üzere tüm bordo-mavili taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bordo-mavili taraftarların yoğun katılım göstermesi beklenen organizasyonun, yeni sezon öncesinde kulüp tarihinin en görkemli imza törenlerinden biri olması hedefleniyor.