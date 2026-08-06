TARAFTARLARA YENİ SEZON FORMASI ÇAĞRISI

Trabzonspor, yaptığı açıklamada tüm bordo-mavili taraftarları yeni sezon formalarını giyerek Papara Park'a davet etti.

Kulübün açıklamasında, "Tarihi bir ana tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak üzere tüm bordo-mavili taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili taraftarların yoğun katılım göstermesi beklenen organizasyonun, yeni sezon öncesinde kulüp tarihinin en görkemli imza törenlerinden biri olması hedefleniyor.