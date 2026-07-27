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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI? Öğrenci affı çıktı mı? Öğrenci affı hangi yılları ve kimleri kapsayacak, şartları neler?

        ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI? Öğrenci affı çıktı mı? Öğrenci affı hangi yılları ve kimleri kapsayacak, şartları neler?

        Öğrenci affı ve yükseköğretim sistemine yönelik yeni düzenlemeler, bu hafta TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geliyor. Görüşülecek kanun teklifinde eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrencilere yeniden kayıt imkânı sağlanmasının yanı sıra akademik usulsüzlüklere yönelik cezaların artırılması, Türk üniversitelerinin yurt dışında yerleşke açabilmesi ve yükseköğretim kurumlarına yeni akademik kadrolar verilmesi gibi başlıklar yer alıyor. Düzenlemenin ayrıca aday hekimlik aşamasına geçemeyen öğrencilerin eğitim hayatına devam edebilmesine imkân tanıması planlanıyor. Çok sayıda öğrenci ve mezun adayı, teklifin Meclis'ten geçip geçmediğini, af kapsamına hangi grupların alınacağını ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Peki öğrenci affı yasalaştı mı, kimler düzenlemeden yararlanabilecek ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte teklifin kapsamı ve sürece ilişkin güncel gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Öğrenci affına ilişkin düzenleme, TBMM’nin bu haftaki çalışma programında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Genel Kurul’da ele alınması beklenen teklif, farklı gerekçelerle üniversiteyle ilişiği sona eren öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanınmasını amaçlıyor. Düzenlemenin kapsamına, aday hekimlik sürecine geçemeyen öğrencilerin de dahil edilmesi öngörülüyor. Teklifin Meclis’ten geçmesi durumunda başvuru takvimi, yararlanma koşulları ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar yetkili kurumlar tarafından açıklanacak. Peki öğrenci affı kabul edildi mi, hangi öğrencileri kapsayacak, başvuru şartları neler olacak ve düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı mı? İşte sürece ilişkin güncel bilgiler…

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        ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI?

        Öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

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        ÖĞRENCİ AFFI HANGİ YILLARI VE KİMLERİ KAPSAYACAK?

        Teklifle, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu kanunun daha önce bu kapsamda tanıdığı haklardan yararlanmamış olmak kaydıyla, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından, işkence suçundan, eziyet suçundan, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun "Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz" başlığındaki suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla belirlenen esaslara göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

        Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde bu düzenlemenin tanıdığı haklardan yararlanılmış olması, başka bir öğrenim düzeyinde bu madde hükümlerinden yararlanmaya engel teşkil etmeyecek.

        Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri Askeralma Kanunu'nun "Erteleme" başlıklı hükmündeki usul ve esaslara göre yapılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu düzenlemede belirtilen haklardan yararlandırılacak.

        Bu düzenlemede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenecekBu düzenlemeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek. Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye YÖK yetkili olacak.

        Komisyonda kabul edilen önergeyle "öğrenci affını" düzenleyen maddeye ekleme yapıldı. Buna göre, Anayasa uyarınca özel kanun hükümlerine tabi olan Polis Akademisi ile buna bağlı eğitim-öğretim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile buna bağlı eğitim-öğretim kurumları, Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve enstitüler ile Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken kendi isteğiyle veya başka sebeplerle ilişiği kesilen öğrenciler hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacak.

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        ÖĞRENCİ AFFININ ŞARTLARI NELER?

        Düzenlemeye ilişkin başvuru şartları henüz kesinleşmedi.

        Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından başvuru süresi, gerekli belgeler ve uygulama esasları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile üniversiteler tarafından duyurulacak. Öğrencilerin belirlenen süre içerisinde başvurularını tamamlaması gerekecek.

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        ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Öğrenci affının yürürlüğe girebilmesi için şu aşamaların tamamlanması gerekiyor:

        Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi,

        Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması,

        Resmi Gazete'de yayımlanması.

        Bu süreç tamamlandıktan sonra başvuru takvimi ve uygulama esaslarının YÖK ile üniversiteler tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenci affına ilişkin TBMM'deki görüşmelerden çıkacak kararlar, milyonlarca öğrencinin eğitim hayatına yeniden dönüş sürecini belirleyecek.

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