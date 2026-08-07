Yeni eğitim dönemi öncesinde okullardaki güvenlik uygulamaları genişletiliyor. Son dönemde eğitim kurumlarının çevresinde yaşanan olayların ardından harekete geçen ilgili bakanlıklar, okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesini kapsayan yeni bir çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yapılacak alımlarda başvuru sürecinin İŞKUR üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Peki, okul güvenlik görevlisi alımı için başvurular ne zaman başlayacak, hangi şartlar aranacak ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…