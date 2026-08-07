OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK! MEB personel alımı İŞKUR TYP 30 Bin Güvenlik Görevlisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?
Okullarda güvenliğin güçlendirilmesine yönelik yeni bir adım daha hayata geçiriliyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıların ardından alınan tedbirler kapsamında, eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek alımlar için başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı bildirildi. Peki, okullarda güvenlik görevlisi olmak isteyenler başvurularını ne zaman ve nasıl yapacak? Başvuru şartları neler olacak? İşte 30 bin güvenlik personeli alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Yeni eğitim dönemi öncesinde okullardaki güvenlik uygulamaları genişletiliyor. Son dönemde eğitim kurumlarının çevresinde yaşanan olayların ardından harekete geçen ilgili bakanlıklar, okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesini kapsayan yeni bir çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yapılacak alımlarda başvuru sürecinin İŞKUR üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Peki, okul güvenlik görevlisi alımı için başvurular ne zaman başlayacak, hangi şartlar aranacak ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…
OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
14 Eylül 2026’da başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırılması için 81 ilde toplam 30 bin güvenlik personelinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek alımlarda başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Başvuru tarihleri ile adaylarda aranacak şartların ise önümüzdeki günlerde yayımlanacak resmi duyurularla açıklanması bekleniyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?
Adayların güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek, işe alım sürecindeki mülakatlar ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek. Personel görevlendirmelerinde okulların öğrenci kapasitesi, bulunduğu bölgenin özellikleri, güvenlik gereksinimi ve fiziki koşulları göz önünde bulundurulacak. İŞKUR’un ilanları yayımlamasının ardından belirlenen kriterleri karşılayan adaylar başvurularını yapabilecek.
Alınacak güvenlik personeline ait kontenjanların il ve okullara dağılımının ise valilikler koordinasyonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
OKUL GİRİŞLERİNDE DENETİM GÜÇLENECEK
Yeni uygulamayla, daha önce duyurulan 7 Basamaklı Okul Güvenliği Modeli’nin fiziki güvenlik ve erken müdahale boyutunun daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
Okul giriş ve çıkış noktalarında görev yapacak güvenlik personeli; öğrenci, veli ve ziyaretçi trafiğini kontrol altında tutacak. Olağan dışı hareketlilik, şüpheli kişiler veya risk oluşturabilecek durumlar tespit edildiğinde ise okul yönetimi ile güvenlik birimlerine hızlı şekilde bilgi verilecek.