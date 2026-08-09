2026 PMYO YAŞ VE BOY ŞARTI

PMYO başvurularında yaş ve boy kriterleri de bulunuyor. Adayların 1 Ocak 2026 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması ve 1 Ekim 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2001 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğan adaylar yaş şartını karşılıyor.

Boy şartında ise kadın adaylar için en az 162 santimetre, erkek adaylar için en az 167 santimetre aranıyor. Ayrıca adayların beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.