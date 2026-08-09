PMYO 25. Dönem polis alımı başvuruları başladı! 3 bin 250 öğrenci alımı için şartlar belli oldu
Polis Akademisi Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında PMYO 25. Dönem için 3 bin 250 öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. 7 Ağustos'ta alınmaya başlanılan başvurular 13 Ağustos 2026'da sona erecek. Adaylar, belirlenen şartları taşımaları halinde e-Devlet üzerinden ön başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte, 2026 polis alımı başvuru şartları ve TYT puanına ilişkin detaylar…
Polis olmak isteyen binlerce adayın beklediği PMYO 25. Dönem polis öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesindeki Polis Meslek Yüksekokullarına 2026-2027 eğitim öğretim yılında toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjanın 2 bin 560'ı erkek, 630'u kadın adaylardan oluşurken şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları için de 60 kişilik kontenjan ayrıldı. İşte, PMYO 25. dönem başvuru tarihleri ve şartları…
PMYO 25. DÖNEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
PMYO 25. Dönem polis öğrenci alımı için ön başvurular 7 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Adaylar 13 Ağustos 2026 tarihine kadar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvurularını yapabilecek.
3 BİN 250 PMYO KONTENJANI DAĞILIMI
2026-2027 eğitim öğretim yılı için PMYO'lara toplam 3 bin 250 öğrenci alınacak. Kontenjan dağılımı şöyle:
Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları için ayrılan 60 kişilik kontenjan, ilgili adayların özel başvuru şartları kapsamında değerlendirilecek.
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PMYO 25. Dönem polis öğrenci alımında adaylardan belirli eğitim, yaş, boy, puan ve sağlık şartlarını karşılamaları isteniyor. Başlıca şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve lise veya dengi okul mezunu olmak bulunuyor.
Adayların 2026-YKS TYT puan türünden en az 250 ham puan almış olması gerekiyor. Şehit ve vazife malullerinin eş veya çocukları için ise bu taban puan 200 olarak uygulanıyor.
PMYO İÇİN TYT PUANI KAÇ OLMALI?
PMYO başvurularında 2026 YKS TYT puanı dikkate alınacak. Genel kontenjan için adayların TYT'den en az 250,000 ham taban puan alması gerekiyor.
Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları kapsamında başvuracak adaylar için ise en az 200,000 ham TYT puanı şartı bulunuyor. Emniyet Teşkilatında çalışan veya emekli olanların eş ve çocukları bu özel kontenjan kapsamında değerlendirilmiyor.
2026 PMYO YAŞ VE BOY ŞARTI
PMYO başvurularında yaş ve boy kriterleri de bulunuyor. Adayların 1 Ocak 2026 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması ve 1 Ekim 2026 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2001 ile 1 Ekim 2008 tarihleri arasında doğan adaylar yaş şartını karşılıyor.
Boy şartında ise kadın adaylar için en az 162 santimetre, erkek adaylar için en az 167 santimetre aranıyor. Ayrıca adayların beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekiyor.
PMYO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
PMYO 25. Dönem polis öğrenci alımı için aday belirleme ön başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Adayların 7-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesine girerek e-Devlet şifreleriyle başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.