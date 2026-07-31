Resmi Gazete'de yayımlandı! En düşük emekli maaşı arttı, Cumhurbaşkanlığı atama kararları açıklandı
31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme ile çok sayıda kamu kurumunu kapsayan atama kararları yayımlandı. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye artırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Aynı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlarla birçok kurumda görev değişiklikleri ve yeni atamalar gerçekleştirildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile EPDK başta olmak üzere birçok kamu kurumunda yeni isimler görevlendirildi. Resmi Gazete'de yer alan kararlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de hangi kararlar yayımlandı, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve hangi atamalar yapıldı? İşte 31 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete atama kararları...
Resmi Gazete'nin 31 Temmuz 2026 tarihli sayısında emeklileri ve kamu kurumlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler yer aldı. En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları da kamuoyuyla paylaşıldı. Çok sayıda bakanlık, genel müdürlük ve bağlı kurumda görevden alma ve atama işlemleri gerçekleştirildi. Peki, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında hangi isimler yer aldı ve en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme neleri kapsıyor? İşte Resmi Gazete'nin öne çıkan kararları…
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI ATAMA KARARLARI YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında birçok kamu kurumunda görev değişiklikleri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevden alınırken, yerine Atila Bedir atandı. Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cem Kurt atandı.
Adli Tıp Kurumu’nda ise, Adli TIP Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Kavla, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cündüllah Torun görevlendirildi.
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim atandı. Ayrıca, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı, Adlı Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine Oya Yeter atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ise, Karaman İl Müdürü Seval Yılmaz görevden alınırken yerine, Aksaray İl Müdürü Nurettin Ulaş, Kilis İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt görevden alındı. Manisa İl Müdürü Mustafa Kılıç görevden alınırken yerine Kuduret Gültaş atandı. Ayrıca Aksaray ile Müdürlüğüne ise Sezgi Arpacı Elaldı atandı. Diyarbakır İl Müdürü Aydın Polat görevden alınırken yerine, Malatya İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Malatya İl Müdürlüğüne, Erzincan İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Elazığ İl Müdürlüğüne, Erzincan İl Müdürü Serdar Demirci, Erzincan İl Müdürlüğüne, Hakkari İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Bilecek İl Müdürlüğüne ise Nejat İlhan atandı.
Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınırken, yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay atandı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş görevden alınırken yerine, Ümit Gülbağ, 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin görevden alınırken yerine, Hasan Acar atandı. Ayrıca 9. Bölge Müdürlüğüne Özgür Taşçıoğlu atandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç, Üyeliklerine ise Erdoğan Tozan ve İbrahim Tan atandı.
Ayrıca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Melikşah Taşkın atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan XI. Bölge Müdürlüğüne Bilal Timur atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat görevden alınırken yerine, Çetin Çiftçi atandı.
ADAY SÜRÜCÜLERE İLİŞKİN KURALLAR DEĞİŞTİRİLDİ
İlk kez sürücü belgesi alanlar ile belgesi iptal edildikten sonra yeniden ehliyet alanlar, iki yıl boyunca aday sürücü sayılacak.
Bu dönemde ehliyetin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlal yapanların, 75 ceza puanını aşanların veya 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı belirlenenlerin aday sürücü belgeleri iptal edilecek.
TURİZM İŞLETMELERİNE PRİM DESTEĞİ
Turizm işletmesi belgeli özel konaklama tesislerine, 2026 yılı mayıs-aralık döneminde çalıştırdıkları sigortalılar için prim desteği sağlanacak. Destek, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceği primlerden mahsup edilerek İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
Prim borcu bulunan, bildirgelerini süresinde vermeyen veya kayıt dışı işçi çalıştırdığı belirlenen işletmeler destekten yararlanamayacak.
NÜKLEER ENERJİ YATIRIMLARINA VERGİ DÜZENLEMESİ
Nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin bazı işlemler damga vergisinden muaf tutuldu. Bu yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri ile makine ve teçhizat teslimlerine yönelik Katma Değer Vergisi istisnası ve iade imkânı getirildi.
Nükleer enerji santrali yatırımları için yapılan bazı borçlanmalarda kurumlar vergisi mevzuatındaki oran, 2045 yılının sonuna kadar yüzde 50 yerine yüzde 25 olarak uygulanacak.
ARAÇLARDA ÖTV DÜZENLEMESİ
Kanunla bazı araçlar için asgari maktu Özel Tüketim Vergisi getirildi. Buna göre belirli araçlarda hesaplanan ÖTV, L sınıfı araçlar için 30 bin liradan, diğer araçlar için ise 100 bin liradan az olamayacak.
Cumhurbaşkanına araçların motor gücü, silindir hacmi, çekiş sistemi, menzili, batarya kapasitesi, emisyon değeri ve taşıma kapasitesine göre farklı vergi tutarları belirleme yetkisi verildi.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA YENİ YAPTIRIMLAR
Milletlerarası okulların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri kaydetmesi veya bu öğrencilere eğitim vermesi hâlinde idari para cezası uygulanacak ve kurumun açma izni ile çalışma ruhsatı iptal edilecek.
Özel öğretim kurumlarında görev yapacak öğretmen, yönetici ve uzman öğreticilerin niteliklerine ilişkin düzenlemeler de değiştirildi.
KAMU ALIMLARINDA KARŞILIKLILIK İLKESİ
Cumhurbaşkanı, kamu alımlarında yerli isteklilere ve yerli mallara tanınan avantajların, karşılıklılık esasına göre Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik isteklilere ve Avrupa Birliği menşeli ürünlere de uygulanmasına karar verebilecek.
PTT PERSONELİNİN ÇALIŞMA STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ
İş Kanunu kapsamında çalışanlar dışındaki PTT personeli, idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilecek. Personelin ücretleri, sosyal hakları, görevde yükselmesi, görevlendirilmesi ve sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin esaslar PTT Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.
Mevcut personelin yeni statüye geçirilmesine ve bazı çalışanların diğer kamu kurumlarına nakledilmesine ilişkin geçiş hükümleri de kanunda yer aldı.
SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA YENİ YETKİLER
İnternet alan adlarına ilişkin politika ve düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığına verildi.
Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Başkanlık, güvenlik ve istihbarat kurumlarının talebi üzerine tedbir kararı alabilecek. Kararın en geç iki saat içinde uygulanması ve 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulması gerekecek.
ULAŞTIRMA ALANINDAKİ CEZALAR YENİDEN DÜZENLENDİ
Karayolu, demiryolu, denizcilik ve tehlikeli madde taşımacılığındaki yükümlülüklere aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.
Yasak tehlikeli madde taşınması, gerekli belgeler olmadan faaliyet yürütülmesi, demiryolu güvenliği kurallarının ihlal edilmesi ve denizcilik mevzuatına aykırılıklar için ihlalin türüne göre farklı tutarlarda para cezaları uygulanacak. Bazı ihlallerde ceza 10 milyon liraya kadar çıkabilecek.
Kanunun bazı hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme temmuz ödeme döneminden itibaren, prim oranlarına ilişkin değişiklik ise 1 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Diğer hükümlerin büyük bölümü yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.