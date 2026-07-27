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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 26 TEMMUZ - SIRALAMA || Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 reytinglerde kaçıncı oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI 26 TEMMUZ - SIRALAMA || Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 reytinglerde kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 26 Temmuz Pazar yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından medya yapımını takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 27 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 08:54 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Reyting sonuçları 26 Temmuz AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Kim Milyoner Olmak İster - MasterChef - Daha 17 AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 26 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...

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        AB REYTİNG SONUÇLARI 26 TEMMUZ

        1 DAHA 17 KANAL D
        2 TURKIYE-BREZILYA FIVB KADINLAR VOLEYBOL MILLETLER LIGI KARSILASMASI TRT 1
        3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        4 DAHA 17 (OZET) KANAL D
        5 SET SAYISI TRT 1
        6 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
        7 NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW
        8 EMEKLILIK PLANI (Y.S) TRT 1
        9 STAR HABER STAR TV
        10 KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) KANAL D
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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 26 TEMMUZ

        1 DAHA 17 KANAL D
        2 TURKIYE-BREZILYA FIVB KADINLAR VOLEYBOL MILLETLER LIGI KARSILASMASI TRT 1
        3 DAHA 17 (OZET) KANAL D
        4 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        5 NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW
        6 SET SAYISI TRT 1
        7 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV
        8 KANAL D ANA HABER KANAL D
        9 ATLA GEL SABAN (T.S) SHOW TV
        10 KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) KANAL D
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        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 26 TEMMUZ

        1 DAHA 17 KANAL D
        2 TURKIYE-BREZILYA FIVB KADINLAR VOLEYBOL MILLETLER LIGI KARSILASMASI TRT 1
        3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        4 DAHA 17 (OZET) KANAL D
        5 SET SAYISI TRT 1
        6 NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW
        7 ATLA GEL SABAN (T.S) SHOW TV
        8 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV
        9 KURALSIZ SOKAKLAR (TKR) KANAL D
        10 ALTI USTU ISTANBUL (TKR) ATV
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