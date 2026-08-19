SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM 2026 || Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2026 yılı istihdam planlaması, geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanırken, adaylar başvuru şartları ve tarihlerini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı için ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu yayımlanacak. KPSS puan şartı, eğitim durumu gibi başvuru koşulları ÖSYM kılavuzunda yer alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte merak edilen tüm detaylar…