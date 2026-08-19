SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM 2026 || Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?
Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesine 26 bin 673 sözleşmeli sözleşmeli sağlık personeli alınacağı duyurulmuştu. Alımların KPSS puanına göre yapılacağı bilinirken binlerce aday başvuru tarihleri ve şartlarının yanı sıra kontenjan ve branş dağılımını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde adaylara yol gösterecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum gelişmeleri…
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2026 yılı istihdam planlaması, geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanırken, adaylar başvuru şartları ve tarihlerini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı için ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzu yayımlanacak. KPSS puan şartı, eğitim durumu gibi başvuru koşulları ÖSYM kılavuzunda yer alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte merak edilen tüm detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 26 bin 673 sağlık personeli alımı ile ilgili kararı, 21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararda ‘’Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.’’ denildi.
SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz Haziran ayında söz konusu alıma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başvuru takvimiyle ilgili merak edilen detayları paylaşan Bakan Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru takvimi henüz belli olmadı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, alım sürecinin 2026 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde gelişmeleri haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.
2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Ancak KPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.
Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.
2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Alım yapılacak branşa göre özel ve genel şartlar yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile netlik kazanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Yayımlanan kararda Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı bilgisine yer verildi. Karara göre bakanlık bünyesinde;
1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.