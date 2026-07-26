Şans Topu sonuçları açıklandı 26 Temmuz Pazar: Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu çekiliş sonuçları, 26 Temmuz 2026 Pazar akşamı Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın son Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi sonuçları araştırmaya başladı. Çekiliş noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilirken kazandıran numaralar da kamuoyuyla paylaşıldı. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihliler büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 26 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve sonuçlara ilişkin detaylar...
26 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi sonrasında sonuçlar erişime açıldı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden yayımlandı. Şans Topu oynayan vatandaşlar, kuponlarına isabet eden rakamları sorgulayarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Sonuçlar, resmi sorgulama ekranı üzerinden hızlı ve güvenli şekilde görüntülenebiliyor. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte 26 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları...
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı.
İşte Şans Topu çekiliş sonuçları
13 - 15 - 17 - 18 - 20 + 13
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.