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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig ilk hafta fikstürü 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlıyor?

        Süper Lig ilk hafta fikstürü 2026-2027: Süper Lig ne zaman başlıyor?

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği yeni sezon, Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. İlk haftada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da sahaya çıkarken, tüm gözler sezonun açılış maçlarına çevrildi. Peki, Süper Lig 2026-2027 sezonu ne zaman başlayacak, ilk hafta fikstürü nasıl oldu ve derbiler ne zaman oynanacak? İşte Süper Lig'in ilk hafta programı ve Süper Lig'in başlayacağı tarih…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 00:47 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını kamuoyuyla paylaştı. Şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar sezonun ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk hafta rakipleri de belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, ilk hafta hangi maçlar oynanacak ve derbi maçlarının tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…

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        SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak.

        Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta Çorum FK'yı konuk edecek.

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        SÜPER LİG İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ilk hafta maç programı şu şekilde:

        14 Ağustos Cuma

        21.30: Galatasaray - Çorum FK (RAMS Park)

        15 Ağustos Cumartesi

        19.00: Konyaspor - Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)

        19.00: Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

        21.30: Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor (Gaziantep Stadı)

        21.30: Gençlerbirliği - Fenerbahçe (Eryaman Stadı)

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        16 Ağustos Pazar

        19.00: İstanbul Başakşehir - Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim Stadı)

        21.30: Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (Stadyum daha sonra açıklanacak)

        21.30: Beşiktaş - Eyüpspor (Beşiktaş Park)

        17 Ağustos Pazartesi

        21.30: Samsunspor - Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı)

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        DERBİLER NE ZAMAN OYNANACAK?

        4. Hafta | Fenerbahçe - Beşiktaş

        6. Hafta | Trabzonspor - Galatasaray

        8. Hafta | Trabzonspor - Beşiktaş

        9. Hafta | Galatasaray - Fenerbahçe

        13. Hafta | Beşiktaş - Galatasaray

        15. Hafta | Fenerbahçe - Trabzonspor

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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