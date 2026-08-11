Trendyol Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını kamuoyuyla paylaştı. Şampiyonluk mücadelesi verecek takımlar sezonun ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk hafta rakipleri de belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, ilk hafta hangi maçlar oynanacak ve derbi maçlarının tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…