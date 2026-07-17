İstanbul'da tam ve öğrenci akbil ücretlerine zam! Tam ve öğrenci akbil ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu ulaşım kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni İstanbulkart tarifesi açıklandı. İBB Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle elektronik tam bilet, öğrenci bileti ve aylık abonman ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. Yeni tarifeyle tam Akbil, öğrenci Akbili ve Mavi Kart ücretleri yeniden belirlendi. Zamlı ulaşım tarifesinin 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı duyuruldu. Karar, İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, tam ve öğrenci akbil ne kadar oldu, aylık abonman ücretleri kaç TL'ye yükseldi? İşte 2026 İstanbulkart zamlı ücret tarifesi…
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan zam sonrası gözler elektronik tam bilet ve öğrenci tarifelerine çevrildi. İBB Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenleme ile tam bilet, öğrenci bileti ve abonman ücretleri artırıldı. Yeni ücretler otobüs, metro, tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak. Zamlı tarife 20 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Peki, İstanbulkart tam ve öğrenci ücreti zam sonrası kaç lira oldu? İşte yeni ulaşım tarifesinin ayrıntıları…
TAM AKBİL NE KADAR OLDU?
Yeni tarifeye göre elektronik tam bilet ücreti 42 TL'den 46,20 TL'ye yükseltildi.
Eski tam bilet ücreti: 42 TL
Yeni tam bilet ücreti: 46,20 TL
ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?
Öğrenci bileti ücreti de yüzde 10'luk zamla birlikte artırıldı.
Eski öğrenci bileti: 20,50 TL
Yeni öğrenci bileti: 22,55 TL
MAVİ KART AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Tam abonman kullanan vatandaşların tercih ettiği Mavi Kart ücretinde de artış yapıldı.
Eski Mavi Kart ücreti: 3.298 TL
Yeni Mavi Kart ücreti: 3.628 TL
ÖĞRENCİ AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Öğrenci aylık abonman tarifesi de zamdan etkilendi.
Eski öğrenci abonmanı: 593 TL
Yeni öğrenci abonmanı: 653 TL
YENİ AKBİL ÜCRETLERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
İBB Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeye göre zamlı İstanbulkart tarifesi 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihten sonra İstanbul'da elektronik tam bilet, öğrenci bileti ve aylık abonmanlar yeni ücretler üzerinden kullanılacak.