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        Haberler Bilgi Gündem TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, son başvuru günü ne zaman?

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, son başvuru günü ne zaman?

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvurular sürüyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu istihdam sürecinde, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların başvuru takvimini yakından takip etmesi gerekiyor. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmede kadro dağılımı, başvuru şartları ve son başvuru tarihi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına kimler başvurabilecek, hangi pozisyonlara alım yapılacak ve başvurular ne zaman tamamlanacak? İşte 2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru ekranı ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 sözleşmeli personel alımında başvuru takvimi işlemeye devam ediyor. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan alım sürecinde adaylar, tercih edilebilecek kadroları ve başvuruda aranacak nitelikleri araştırıyor. KPSS puanına göre yapılacak yerleştirme öncesinde başvuruların sona ereceği tarih de gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için son başvuru günü ne zaman, işlemler hangi ekran üzerinden yapılacak? İşte 2026 yılı sözleşmeli personel alımına dair bilinmesi gerekenler...

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

        Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvurular 27 Temmuz 2026 tarihinde başladı.

        Adaylar işlemlerini 9 Ağustos 2026 Pazar gününe kadar tamamlayabilecek ve bu tarihin ardından başvuru ekranı erişime kapatılacak.

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        1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için adaylar başvurularını, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapabilecek.

        KARİYER KAPISI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi doğrultusunda sözleşmeli personel statüsünde yapılacak. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığının taşra birimlerinde görevlendirilecek.

        Kadrolara göre aranacak öğrenim düzeyi, KPSS taban puanı, yaş sınırı, sertifika zorunluluğu ve diğer nitelikler ise henüz duyurulmadı. Başvuru koşulları, il bazındaki kontenjan dağılımı ve teslim edilmesi gereken belgeler, yayımlanacak ayrıntılı ilanla birlikte netleşecek.

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Alımı yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:

        Veteriner Hekim: 645

        Ziraat Mühendisi: 515

        Destek Personeli: 239

        Gıda Mühendisi: 185

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73

        Büro Personeli: 60

        Su Ürünleri Mühendisi: 49

        Harita(alan) Mühendisi: 45

        Gemi Adamı: 23

        Avukat: 13

        Laborant: 9

        Biyolog: 7

        Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6

        Kimyager: 5

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