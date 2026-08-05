TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, son başvuru günü ne zaman?

Sahte ekspertiz raporlarıyla Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon: 72 gözaltı

Sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alınırken, bin 45 taşınmaza, bir otele ve 7 şir... Daha Fazla Göster Sahte ekspertiz raporlarıyla düşük bedelli gayrimenkulleri yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi. 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alınırken, bin 45 taşınmaza, bir otele ve 7 şirkete el konuldu. (DHA) Daha Az Göster