Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı yapıyor! Personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları ne?
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvuruları başladı. Bakanlık bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapmak isteyen binlerce aday, başvuru takvimini, başvuru şartlarını ve kadro dağılımını araştırıyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu alım kapsamında başvurular elektronik ortamda alınırken, adaylar "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, hangi kadrolara alım yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte bilgiler...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvuru ekranı erişime açıldı. Farklı unvanlarda gerçekleştirilecek personel alımı için süreç resmen başlarken, başvuruda bulunmak isteyen adayların gözleri başvuru tarihleri, aranan şartlar ve kadro kontenjanlarına çevrildi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuruları 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.
1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Bakanlık bünyesinde 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 5 kimyager olmak üzere toplam bin 874 personel istihdam edilecek.