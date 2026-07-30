Eski eşine 10 el ateş edip 'tabanca kazara patladı' diyen sanığa 28 yıl hapis talebi

ADANA'da, eski eşi biyolog Dilan Öztürk'ü (33), çocuklarının gözü önünde tabancayla 10 el ateş edip yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Kaplan (34) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, "Bana hakaret etti. Sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım fakat Dilan'ın elime ham... Daha Fazla Göster ADANA'da, eski eşi biyolog Dilan Öztürk'ü (33), çocuklarının gözü önünde tabancayla 10 el ateş edip yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Kaplan (34) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, "Bana hakaret etti. Sinirlenerek yanımda bulunan tabancayı çıkardım fakat Dilan'ın elime hamle yapmasıyla tabanca patladı" savunmasını yapan Kaplan hakkında, 3 ayrı suçtan 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA) Daha Az Göster