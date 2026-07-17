TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ 2026: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı belli oldu mu?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu 1874 sözleşmeli personel alımı, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündemine girdi. Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre istihdam edilecek personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilecek. Başvuru takvimi, kadro dağılımı ve adaylarda aranacak niteliklerin ne zaman açıklanacağı ise yakından takip ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak, 2026 yılı için belirlenen şartlar neler olacak? İşte personel alımına ilişkin son gelişmeler…
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere yapacağı 1.874 sözleşmeli personel alımı, kamuya atanmak isteyen adayların yakın takibine girdi. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan alım kapsamında personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda istihdam edileceği bildirildi. Kadro ve branş dağılımı açıklanırken başvuru tarihleri ile adaylarda aranacak genel ve özel şartlara ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek? İşte sürece dair son bilgiler…
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından ’Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz’ notuyla yaptığı paylaşımda, bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere bin 874 personel alınacağını belirtti. Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bakanlığımızın gücüne güç katacak bin 874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."
Tarım ve Orman Bakanlığı, 1.874 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu ancak başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihler henüz açıklanmadı.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu personel alımında en yüksek kontenjan 645 kişiyle veteriner hekimlere, 515 kişiyle ziraat mühendislerine ayrıldı. İlan kapsamında ayrıca 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi ve 45 harita mühendisi alınacak.
Diğer kadrolarda ise 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager istihdam edilecek. Böylece toplam 1.874 sözleşmeli personel, Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilecek.
TARIM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımına ilişkin genel ve özel başvuru koşulları henüz duyurulmadı. Bununla birlikte, önceki alım ilanlarında adaylardan talep edilen şartlar şu şekilde sıralanmıştı:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmamak.
- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
- İlanda istenilen sertifika ve belgelere (sağlık belgeleri hariç) ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,
- 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.