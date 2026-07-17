TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ 2026: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı belli oldu mu?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından ’Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz’ notuyla yaptığı paylaşımda, bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere bin 874 personel alınacağını belirtti. Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın gücüne güç katacak bin 874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1.874 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu ancak başvuruların başlayacağı ve sona ereceği tarihler henüz açıklanmadı.