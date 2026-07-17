Fenerbahçe'de Muriqi, Ake ve Greenwood için imza töreni düzenlendi

Fenerbahçe, yeni transferleri Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood için imza töreni düzenledi. Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer de hazır bulundu.

İlk olarak söz alan Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, transfer sürecinden bahsederken, daha sonra tek tek söz alan oyuncular da duygularını aktardı.

CİHAN KAMER: TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ OYUNCULARI FENERBAHÇE'DE

"Türkiye açısından değil ama sezonu açtık. Biz kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2 gün kamptan sonra ara verdik. Bugün itibarıyla takımımız tekrar çalışmaya başlayacak. Hep söylüyorum, Türkiye'de kıyasladığınız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de.

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Ne yaptık bu süreç boyunca? Teknik kadromuz eksik olduğumuz noktalarda bu eksikleri bize bildirdiler, biz de derhal en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan transfer sürecini Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik."

"45 YILDIR BÖYLE SORUNLU BİR SÜREÇ YAŞAMADIM"

"Greenwood transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Taraftarımızı çok beklettik. Onlar daha kısa süre içerisinde neticelenmesini bekliyorlardı. Fakat, bildiğiniz gibi star transfer 1-2 günde yapılmıyor. Çok güçlüklerle karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Ben 61 yaşımdayım, 45 yıldır çalışıyorum. 45 yıldır bu kadar sorunlu bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın arzusu ve beklentisi, böyle değerli oyuncuyu aramıza katma meselesi... İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi sayın başkanımız Aziz Yıldırım bir tanesi de Greenwood'un kendisi."

"AZİZ YILDIRIM, 'GEREKİRSE 50 MİLYON EURO VERECEĞİZ' DEDİ"

"Beni en çok yoran, en çok üzen şey haberi önce verme hevesi. İş bizi zorlayan boyutlara geldi. Herkes bir hikaye yazdı, 50 milyon 60 milyon paralar havada uçuştu. Birçok rakiplerle karşılaştık, bu paraları ödeyenler de oldu. Son gün birçok gitti geldiler yaşandı, bu sırada Aziz Yıldırım liderlik gösterdi, bir lider bir ağabey gibi beni düştüğüm yerde ayağa kaldırdı. 'Yıkılmak yok' dedi. 'Serbest kalma parası ne kadardır, gerekirse 50 milyon vereceğiz. Sıkı dur, rahat ol' dedi"

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OĞUZ ÇETİN: ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARI KULÜBÜMÜZE KAZANDIRDIK

"Vurgumu Sayın Başkan Aziz Yıldırım üzerinden yapmak istiyorum. Gerçekten vizyonuyla, liderliğiyle ve kritik anlarda bize verdiği destekle bu süreci çok güçlü bir şekilde yürüttük. Gördüğünüz gibi çok başarılara imza attık. Çok önemli oyuncuları kulümübüze kazandırdık. Tüm yönetim gece gündüz demeden bize destek oldular. Bu süreci Sayın Cihan Kamer Bey ile yoğun mesaiyle geçirdim. Bu süreci yürütmek hiç kolay değildi. Kendisi hem başkanımızın hem yönetimimizin hem camiamızın yükünü büyük bir sabır, özveri ve başarıyla yürüttü.

Fenerbahçe'nin birlik beraberliği adına Sayın Aziz Başkan'ın verdiği destekle Fenerbahçe Futbol Vakfı üyeleri, Fenerbahçe'de futbol oynamış değerlerimiz, Fenerbahçe futbol komitesi adına Şenol Ustaömer, Engin İpekoğlu, Serdar Şenkaya, Turhan Sofuoğlu, Kemal Aslan, Özcan Kızıltan gibi arkadaşlarımla bu süreci yürüttük. Çok büyük desteklerini aldım."

"TRANSFERDE GÜÇLÜ DURDULAR"

"Her bir transferde bizzat bulunan biri olarak başta Muriqi olmak üzere sonra Nathan Ake ardından Mason Greenwood transfer süreçlerinde güçlü şekilde durmamızın sebebi, oyuncuların bu büyük Fenerbahçe camiasında olma istekleriydi. Bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklife karşı Fenerbahçe'de oynamak istediklerini ilettiler. Fenerbahçe camiasının, büyük taraftarının beklentilerine cevap verebilecek futbolculuk özelliklerine sahip, dünyada bilinen, kendini ispatlamış 3 oyuncuyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

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VEDAT MURIQI: BU ŞEREFLİ FORMAYI TEKRAR GİYECEK OLMAKTAN DOLAYI GURURLUYUM

"Oğuz Hocama, Cihan Ağabeye çok teşekkür ederim güzel sözleri için. Bu transfer süreçleri zorludur. Futbol sorumlumuz, futbol direktörümüz çok iyi biliyor bunu. Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için, bu armaya layık olduğumuzu herkese göstermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bana bu fırsatı tekrar veren değerli yöneticilerimize, kıymetli taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğim. Bu şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan dolayı onurlu ve gururluyum."

"BU SEVGİ BAŞKA BİR YERDE YOK!"

"Çok mutluyum. Burada olmak, bu formayı giymek, bu forma için mücadele etmek onur verici. Bu formanın büyüklüğünü gittiğim ilk gün anladım. Birçok takımla oynadım, büyük kulüplerle oynadım rakip olarak. Fenerbahçe büyüklüğü kıyaslanacak gibi değil. Taraftar, stadyum, atmosfer... Bu kampta bile haftada 1-2 gün idmanlar açıktı taraftara ama o kadar çok zahmet edip gelmişler ki oraya, İsmail Hocam sağ olsun, sürekli her gün açık gibi idman yaptık. Bu sevgi başka hiçbir kulüpte, taraftarda yok! Gittiğim günkü Vedat gibi çok mücadele edip, bol goller atıp, şampiyonlukta pay sahibi olarak bu formanın hakkını vereceğim."

"HIRS AYNI, CAN ATIYORUM!"

"Geçmiş ile bugün arasında tecrübe farkı var, bu en önemlisi. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde 25 yaşımdaydım. Daha önce oynadığım kulüplere saygısızlık yapmamak adına söylüyorum, ilk defa büyük bir kulübe adım attım, Fenerbahçe taraftarını gördüm. 6 sene önceki Vedat ile tek fark var, çok tecrübelendim ama isteğim, hırsım aynı. Aynı hırs ve aynı heyecanla sahaya çıkmak için can atıyorum."

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

"Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcu bunu istemez. Tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Maç olarak belirtmek zor, çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekiple, teknik ekiple görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında."

"Geçen sezon iyi bir sezon geçirdim. Geçen sezonun sürprizi diyebilirim gol krallığı listesinde ikinci olmam. Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı ligde böyle bir performans onur verici. Hiçbir zaman kendime bir gol hedefi, rakam koymadım. En önemli şey şampiyonluktur. Keşke hiç gol atmasam ama Fenerbahçe şampiyon olsa. Bu en önemlisi. Ben elimden gelenin en fazlasını hem saha içi hem saha dışı yapacağım."

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NATHAN AKE: SEZONA BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

"Çok mutluyum. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana göstermiş oldukları güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da takımla beraber çok güzel 1-2 gün geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız."

"EDERSON İLE GÖRÜŞTÜM..."

"Buraya gelmeden önce Ederson ile görüştüm. Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgiler verdi. Gerçekten büyük keyif aldığını, Fenerbahçe'yi sevdiğini, taraftarların inanılmaz olduğundan bahsetti. Ayrıca bana şampiyonluk için her sezon savaşıldığını söyledi. Sonrasında kulüp ile iyi bir görüşme yaptık."

ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

"Güzel bir soru. En önemli şey negatif durumlarda bile pozitif kalmaktır. Fenerbahçe son birkaç yılda çok iyi sezonlar geçirdi ama sezon içerisinde negatif şeyler de olur. 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsun, o anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. Manchester City'de pes etmedik biz. Ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. En önemli şey bence bu."

MASON GREENWOOD: ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İÇİN ÇOK SIKI ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ

"Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Transfer süreci uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Şampiyonluğa ulaşmak için hep birlikte çok sıkı şekilde çalışacağız. Maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."

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Soru: Cristiano Ronaldo ile Manchester United'da birlikte oynadın. Ondan neler öğrendin?

Mason Greenwood: Kendisinden çok şey öğrendim. En önemlisi ufak ve basit şeyleri çok iyi şekilde yapmasıydı. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hala bunu devam ettiriyor.

"BASKI HİSSETMİYORUM!"

Soru: Üzerinde baskı hissediyor mu, bunu başarıya dönüştürebileceğine inanıyor mu?

Mason Greenwood: Çok fazla baskı hissetmiyorum. Marsilya'da iki yıl oynadım. Orada da baskı çok yüksek. Açıkçası iyi bir performans sergiledim orada. Şimdiki meydan okuma için çok heyecanlıyım. Ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum, sayıların önemi yok. Tek odaklandığım şey futbol.

"KARŞILAMA ÇOK HOŞUMA GİTTİ!"

"Gerçekten harika bir duygu, bu kadar çok taraftarın havalimanına gelmesi. Çok hoşuma gitti. Bu çok önemli, bu Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. 12. adamdır taraftar, bu da eminim ki sahaya yansıyacak. Taraftarlar, futbolcular kadar önemli. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız."

"ŞAMPİYON OLUP TARİH YAZALIM"

"Transfer sürecinde taraftarımız büyük rol oynadı. Mesajları çok güzeldi. Arkadaşlarıma bile mesaj attılar, büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında transferin olmasını sağlayan yöneticilerle görüştüğümde çok düşünülecek bir şey yoktu. Yeni bir ülkede meydan okuma istedim. Fenerbahçe harika bir şans olacağını düşündüm. Şampiyon olup tarih yazabiliriz umarım."