TERÖRSÜZ TÜRKİYE MADDELERİ NELER?

Düzenleme toplam 12 maddeden oluşuyor. Maddeler genel olarak kanunun amacı ve kapsamı, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, infaz hükümleri, uygulamanın takibi, silah ve malzeme teslimi, süre, görev ve sorumluluk ile yürürlük ve yürütme konularını kapsıyor.

1. MADDE: AMAÇ VE KAPSAM

Kanunun amacı ve kapsamı belirleniyor. Düzenlemenin uygulanması, PKK/KCK'nın fiili varlığının sona erdirildiğinin ve silah ve mühimmatın teslim edildiğinin tespit edilmesi ve bu tespitin MGK kararıyla teyit edilmesi şartına bağlanıyor.

2. MADDE: TANIMLAR

Kanunda kullanılan “örgüt” ve “kurul” ifadelerinin kapsamı belirleniyor. Komisyon aşamasında bu maddede değişiklik yapıldı ve “PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını” ifadesi, “PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumlarını” şeklinde değiştirildi.