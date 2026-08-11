Terörsüz Türkiye Çerçeve yasa nedir? İşte 12 Maddelik Terörsüz Türkiye Yasası içeriği
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak adlandırılan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından gündemin önemli başlıklarından biri oldu. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" olarak adlandırılan düzenleme, sürecin hukuki çerçevesini belirleyen hükümler içeriyor. Kanun, PKK/KCK'nın fiili varlığının sona erdirilmesi ve silahların teslim edilmesine ilişkin şartların gerçekleşmesi halinde uygulanacak hukuki süreçleri düzenliyor. Meclis'teki görüşmelerin ardından düzenleme 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla kabul edildi. Peki Terörsüz Türkiye Çerçeve yasa nedir, Meclis'ten geçti mi ve 12 maddelik düzenlemede neler yer alıyor? İşte Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un maddeleri ve kapsamına ilişkin ayrıntılar...
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Teklif, daha önce TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek Genel Kurul gündemine taşınmıştı. Düzenlemenin uygulanabilmesi için kanunda belirtilen bazı koşulların gerçekleşmesi gerekiyor. Özellikle soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra mahkumiyet hükümlerinin infazına ilişkin erteleme hükümleri düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Peki Çerçeve Yasa'nın 12 maddesinde hangi düzenlemeler yer alıyor? İşte Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası'nın maddeleri...
TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇERÇEVE YASA NEDİR?
Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen düzenlemenin resmi adı “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” olarak belirlendi. Düzenleme, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesini oluşturmayı ve belirli şartların gerçekleşmesi halinde uygulanacak adımları belirlemeyi amaçlıyor.
Kanunda, PKK/KCK'nın fiili varlığının sona erdiğinin ve kontrolündeki silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanması temel şartlardan biri olarak yer alıyor.
ÇERÇEVE YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla kabul edildi. Böylece kamuoyunda Çerçeve Yasa olarak bilinen düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı. Oylamaya 562 milletvekili katıldı.
TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis yaz tatiline girdi ve Genel Kurul'un 1 Ekim'de yeniden toplanması kararlaştırıldı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MADDELERİ NELER?
Düzenleme toplam 12 maddeden oluşuyor. Maddeler genel olarak kanunun amacı ve kapsamı, soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, infaz hükümleri, uygulamanın takibi, silah ve malzeme teslimi, süre, görev ve sorumluluk ile yürürlük ve yürütme konularını kapsıyor.
1. MADDE: AMAÇ VE KAPSAM
Kanunun amacı ve kapsamı belirleniyor. Düzenlemenin uygulanması, PKK/KCK'nın fiili varlığının sona erdirildiğinin ve silah ve mühimmatın teslim edildiğinin tespit edilmesi ve bu tespitin MGK kararıyla teyit edilmesi şartına bağlanıyor.
2. MADDE: TANIMLAR
Kanunda kullanılan “örgüt” ve “kurul” ifadelerinin kapsamı belirleniyor. Komisyon aşamasında bu maddede değişiklik yapıldı ve “PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı bütün oluşumlarını” ifadesi, “PKK/KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumlarını” şeklinde değiştirildi.
3. MADDE: SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARIN ERTELENMESİ
Belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesine ilişkin hükümler düzenleniyor. Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası veya müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bazı suçlarda ise 10 yıl erteleme öngörülüyor.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor.
4. MADDE: KORUMA TEDBİRLERİ VE KANUN YOLU İNCELEMESİ
Erteleme kapsamına giren suçlar nedeniyle uygulanmış tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirlerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler getiriliyor. İstinaf veya temyiz aşamasındaki dosyalar bakımından da düzenleme yapılıyor.
5. MADDE: ERTELEME KARARLARI VE YENİDEN SUÇ İŞLENMESİ
Erteleme kararlarının özel bir sisteme kaydedilmesi öngörülüyor. Erteleme süresi içerisinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılarak soruşturma ve kovuşturmaya devam edilmesi düzenleniyor.
Belirlenen süre yeni bir suç işlenmeden geçirilirse ilgili dosyalar bakımından kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilmesi öngörülüyor.
6. MADDE: MAHKUMİYET HÜKÜMLERİNİN İNFAZININ ERTELENMESİ
Kanunun kapsamına giren bazı suçlardan verilen mahkumiyetlerin infazının ertelenmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar için 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında ise 10 yıllık erteleme mekanizması öngörülüyor.
Kasten öldürme suçu nedeniyle mahkum olanlar ile belirtilen tarihten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlardan mahkum olanlar bu düzenlemenin dışında tutuluyor.
7. MADDE: TAKİP, KOORDİNASYON VE UYGULAMA
Kanun kapsamındaki uygulamanın takip ve koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul oluşturulması öngörülüyor. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile ilgili üst düzey kamu görevlilerinin yer alması düzenleniyor.
Ayrıca TBMM Başkanlığınca kanun kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir İzleme Komisyonu kurulması öngörülüyor.
8. MADDE: SİLAH VE MALZEME TESLİMİ
Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemelerin kayıt altına alınmasına ilişkin hükümler yer alıyor.
Uygulamaya ilişkin usul ve esasların İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarınca belirlenmesi öngörülüyor.
9. MADDE: SÜRE
Kanunda öngörülen mekanizmalardan yararlanmak isteyenlerin, gerekli şartların oluşmasının ardından 6 ay içerisinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurul tarafından görevlendirilen kurumlara yazılı olarak başvurması düzenleniyor.
10. MADDE: GÖREV VE SORUMLULUK
Kanun kapsamında görev verilen kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini yerine getirmesine ilişkin hükümler bulunuyor. Düzenleme kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğuna ilişkin özel bir hüküm getiriliyor.
11. MADDE: YÜRÜRLÜK
Kanunun yürürlüğe ilişkin hükmü düzenleniyor. Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
12. MADDE: YÜRÜTME
Kanunun uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak. Böylece 12 maddelik düzenlemenin yürütme hükmü belirleniyor.
ÇERÇEVE YASA AF MI?
Çerçeve Yasa'nın “genel af” veya “özel af” olup olmadığı kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. TBMM'deki görüşmeler sırasında düzenlemenin genel veya özel af niteliğinde olmadığı, suçun hukuki niteliğini ve mevcut mahkumiyet hükmünü kendiliğinden ortadan kaldırmadığı ifade edildi. Düzenlemenin temel mekanizması belirli şartların gerçekleşmesi halinde soruşturma, kovuşturma ve bazı mahkumiyetlerin infazına ilişkin erteleme hükümleri üzerinden kuruluyor.
ÇERÇEVE YASA KİMLERİ KAPSIYOR?
Kanunun kapsamı, metinde belirtilen suçlar ve şartlarla sınırlandırılıyor. Özellikle PKK/KCK'nın fiili varlığının sona ermesi, silah ve mühimmatın teslim edilmesi ve bu durumun MGK tarafından teyit edilmesi düzenlemenin uygulanması açısından temel koşullar arasında bulunuyor.
Kasten öldürme suçu ile kanunda belirtilen bazı müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor. Bu nedenle düzenlemenin kapsamı değerlendirilirken kanunun maddelerindeki suç ve süre ayrımlarının birlikte ele alınması gerekiyor.
ÇERÇEVE YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemenin 11. maddesinde yürürlük hükmü yer alıyor. Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Bununla birlikte kanunda öngörülen bazı mekanizmaların uygulanması için ayrıca PKK/KCK'nın fiili varlığının sona erdiğinin ve silahların teslim edildiğinin tespiti ile bu tespitin MGK kararıyla teyit edilmesi şartı bulunuyor.