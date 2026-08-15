KANAL TARAMA ADIMLARI

Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın

Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.

2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin

Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.

Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.

3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın

Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:

Frekans: 11794 MHZ

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V (Dikey)

FEC: 3/4

Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.

4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin

Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.

Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.

5. Kanal Taramasını Başlatın

Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.

Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.