Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş., elektrik dağıtımı ve perakende elektrik satışı alanındaki faaliyetleriyle halka arz için yatırımcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket payları 136,00 TL sabit fiyatla talep toplayacak. Halka arz kapsamında ek satış hariç yaklaşık yüzde 11,47, ek satış dahil ise yaklaşık yüzde 13,67 halka açıklık oranına ulaşılması hedefleniyor. Yatırımcılar Türker Vangölü Enerji talep toplama tarihleri, olası lot dağılımı ve işlem göreceği pazarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Türker Vangölü Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte detaylar...