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        Haberler Bilgi Ekonomi Türker Vangölü Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Türker VEYAŞ katılım endeksine uygun mu?

        Türker Vangölü Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Türker VEYAŞ katılım endeksine uygun mu?

        SPK onayının ardından Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.'nin halka arz süreci yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Şirket, halka arzda ek satış hariç toplam 65 milyon lot payı yatırımcılarla buluşturacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek Türker VEYAŞ halka arzda yatırımcılar lot dağılımı ve katılım endeksi uygunluğunu da araştırıyor. Peki, Türker Vangölü Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte Türker Vangölü Enerji halka arz tarihleri ve hisse fiyatına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 22:04 Güncelleme:
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        Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş., elektrik dağıtımı ve perakende elektrik satışı alanındaki faaliyetleriyle halka arz için yatırımcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirket payları 136,00 TL sabit fiyatla talep toplayacak. Halka arz kapsamında ek satış hariç yaklaşık yüzde 11,47, ek satış dahil ise yaklaşık yüzde 13,67 halka açıklık oranına ulaşılması hedefleniyor. Yatırımcılar Türker Vangölü Enerji talep toplama tarihleri, olası lot dağılımı ve işlem göreceği pazarla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Türker Vangölü Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

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        TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

        Türker Vangölü Enerji'nin halka arzında 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplanması planlanıyor.

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        TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Şirketin halka arz fiyatı 136,00 TL olarak belirlendi. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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        TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?

        Halka arzda uygulanacak dağıtım yöntemine göre yatırımcı başına düşecek lot miktarı, talebe katılan kişi sayısına göre değişecek.

        Tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanabilir:

        Katılımcı Sayısı Tahmini Lot

        Olası katılıma göre tahmini dağıtım:

        200 bin katılımcı: 146 lot – 19.856 TL

        300 bin katılımcı: 97 lot – 13.192 TL

        400 bin katılımcı: 73 lot – 9.928 TL

        500 bin katılımcı: 58 lot – 7.888 TL

        600 bin katılımcı: 48 lot – 6.528 TL

        700 bin katılımcı: 41 lot – 5.576 TL

        800 bin katılımcı: 36 lot – 4.896 TL

        900 bin katılımcı: 32 lot – 4.352 TL

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        TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Türker Vangölü Enerji katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı.

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