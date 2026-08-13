Türksat uydu frekansı değişiyor! Türksat 3A uydu ve frekans ayarları nasıl yapılır?
Türksat 3A yayın değişikliği için geri sayım başladı. Televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil Türksat uydularına aktarılacağı tarih belli olurken, milyonlarca izleyici "Türksat 3A yayın değişikliği ne zaman yapılacak, kanalların frekansı değişecek mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 4A Türksat yeni uydu frekans ayarları…
Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil Türksat uydularına aktarılması için geri sayım başladı. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre yayın aktarımı, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilecek. Geçişin ardından bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal listesinin yeniden taranması gerekebilecek Peki, TKGS ayarı nasıl yapılır, Türksat yeni frekans bilgileri neler? İşte, Türksat 3A uydu ve frekans ayarları nasıl yapılır? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler…
TÜRKSAT 3A YAYIN DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?
Türksat 3A'da bulunan televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil Türksat uydularına aktarılması, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilecek.
Türksat'ın açıklamasına göre 2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A'nın televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle uydu üzerinden iletilen yayınların, Türksat uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılması planlandı.
Yayınların aktarılacağı Türksat uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunuyor. Bu nedenle izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor.
TÜRKSAT 3A KANALLARINDA FREKANS DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?
Yayın aktarımı sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal listesinin yeniden taranması gerekebilecek. Ancak TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek.
Bu nedenle TKGS destekli cihaz kullanan izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmuyor.
TKGS özelliğini desteklemeyen eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarında ise yayın aktarımının ardından yeniden kanal taraması yapılması gerekiyor.
TÜRKSAT YENİ FREKANS AYARLARI NELER?
Manuel kanal taraması yapacak kullanıcılar için Türksat tarafından iki farklı şebeke arama frekansı açıklandı.
1. Şebeke arama frekansı
Frekans: 12380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 27500
FEC: 3/4
2. Şebeke arama frekansı
Frekans: 12423 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
Bu frekans bilgileri uydu alıcısına girildikten sonra “Şebeke Taraması” yapılması gerekiyor.
TÜRKSAT 3A YAYIN DEĞİŞİKLİĞİNDE KANAL AYARI NASIL YAPILIR?
Televizyon veya uydu alıcısında TKGS özelliği bulunmuyorsa kanal taraması manuel olarak yapılabilir.
Bunun için cihazın kumandasından Menü > Kurulum/Ayarlar > Uydu Ayarları > Manuel Arama veya Şebeke Arama bölümüne girilmesi gerekiyor.
Ardından Türksat'ın açıkladığı şebeke arama frekanslarından biri girilerek tarama başlatılmalı. Arama tamamlandıktan sonra bulunan kanallar kaydedilerek yeni kanal listesi kullanılabilir.
TKGS destekli televizyon ve uydu alıcılarında ise kanal güncellemesi otomatik olarak gerçekleştirileceği için manuel arama yapılmasına gerek bulunmuyor.
TÜRKSAT 3A NEDEN DEĞİŞİYOR?
Türksat 3A, 13 Haziran 2008'de uzaya gönderildi ve 42 derece Doğu yörüngesinde hizmet vermeye başladı. Uydu, uzun yıllardır Türkiye'nin televizyon ve haberleşme altyapısında önemli bir görev üstleniyor.
Türksat'ın açıklamasına göre uydunun televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve yayıncılık alanındaki yeni standartların izleyicilere daha güçlü bir altyapıyla sunulması amacıyla yayınlar, yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına aktarılacak.
Yeni uyduların yüksek sinyal gücü ve artan kapasitesiyle yayın hizmetlerinin daha güvenli, verimli ve kaliteli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Türksat ayrıca artan kapasite verimliliğiyle daha yüksek çözünürlüklü 4K/Ultra HD yayınların yaygınlaşmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtiyor.
2026 TÜRKSAT YENİ FREKANS AYARLARI
Türksat 3A yayın aktarımı sonrasında kanal listelerini manuel olarak güncellemesi gereken izleyicilerin öncelikle 12380 V 27500 ve 12423 H 30000 şebeke arama parametrelerini kullanması gerekiyor.
Frekans bilgileri uydu alıcısına girildikten sonra “Şebeke Taraması” başlatılmalı. Tarama tamamlandığında bulunan televizyon ve radyo kanalları kaydedilmeli.
Yayın aktarımı sonrasında kanal sıralamasında değişiklik yaşanabileceğinden, tarama işleminin ardından kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.
İzleyicilerin ayrıca yeni bir çanak anten kurmasına veya mevcut antenin yönünü değiştirmesine gerek bulunmuyor. Yayınlar, aynı uydu anteni üzerinden takip edilmeye devam edilebilecek.