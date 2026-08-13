TÜRKSAT 3A NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türksat 3A, 13 Haziran 2008'de uzaya gönderildi ve 42 derece Doğu yörüngesinde hizmet vermeye başladı. Uydu, uzun yıllardır Türkiye'nin televizyon ve haberleşme altyapısında önemli bir görev üstleniyor.

Türksat'ın açıklamasına göre uydunun televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve yayıncılık alanındaki yeni standartların izleyicilere daha güçlü bir altyapıyla sunulması amacıyla yayınlar, yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına aktarılacak.

Yeni uyduların yüksek sinyal gücü ve artan kapasitesiyle yayın hizmetlerinin daha güvenli, verimli ve kaliteli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Türksat ayrıca artan kapasite verimliliğiyle daha yüksek çözünürlüklü 4K/Ultra HD yayınların yaygınlaşmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtiyor.