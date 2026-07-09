TUS 2. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ | 2026 TUS başvuruları başladı mı, sınav ücreti ne kadar? TUS başvuruları için son gün ne zaman?
2026 TUS 2. Dönem başvuruları için adayların beklediği takvim ÖSYM tarafından duyuruldu. Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday, başvuru ekranının ne zaman açılacağını, sınav ücretinin ne kadar olacağını, geç başvuru gününü ve sınav tarihine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte gözler ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ve başvuru ekranına çevrildi. Peki, TUS 2. Dönem başvuruları nereden ve nasıl yapılacak, son başvuru tarihi hangi gün? İşte sınav sürecine dair merak edilen detaylar...
Tıpta uzmanlık hedefiyle sınava hazırlanan adaylar için 2026 TUS 2. Dönem başvuru takvimi netleşti. ÖSYM’nin duyurusunun ardından başvuru tarihleri, sınav ücreti, geç başvuru günü ve sınavın uygulanacağı tarih adayların gündeminde öne çıktı. Başvuru ekranının açılmasıyla birlikte işlemlerin hangi kanallar üzerinden yapılacağı ve son başvuru gününün ne zaman olduğu da araştırılıyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem başvuruları nasıl yapılır, başvuru süreci hangi tarihte sona erecek? İşte TUS başvuru dönemine ilişkin bilinmesi gerekenler...
TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın 2. dönem başvuruları 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, başvurularını 8 Temmuz saat 10.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Ayrıca başvuru işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden çevrim içi olarak da tamamlanabilecek.
TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.