TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sorgulama ekranı...

Tıpta uzmanlık yolunda önemli bir aşamayı geride bırakan hekimler, 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına odaklandı. ÖSYM'nin 7 Ekim'de tercih ekranını kapatmasının ardından adaylar için sonuç bekleyişi başladı. Uzmanlık eğitimlerini sürdürecekleri bölüm ve sağlık kuruluşlarının belirlenmesini bekleyen doktorlar, ÖSYM'den gelecek duyuruları yakından izliyor. Tercih değerlendirmelerinin ne zaman tamamlanacağı ve yerleştirme bilgilerinin hangi tarihte erişime açılacağı ise en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı, adaylar yerleştirme sonuçlarını nereden öğrenebilecek? İşte TUS sonuç takvimine ve sorgulama sürecine ilişkin merak edilenler...