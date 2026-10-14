TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sorgulama ekranı...
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2. dönem tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme sonuçları açıklamasına çevrildi. Uzmanlık eğitimlerine hangi branşta ve hastanede devam edeceklerini öğrenmek isteyen binlerce hekim, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. 7 Ekim'de tamamlanan tercihlerin ardından yerleştirme takvimine ilişkin araştırmalar hız kazanırken adaylar, sonuçların erişime açılacağı tarihi ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı, tercihler ne zaman sonuçlanacak? İşte ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı ve TUS yerleştirme sürecine dair merak edilen ayrıntılar...
Tıpta uzmanlık yolunda önemli bir aşamayı geride bırakan hekimler, 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına odaklandı. ÖSYM'nin 7 Ekim'de tercih ekranını kapatmasının ardından adaylar için sonuç bekleyişi başladı. Uzmanlık eğitimlerini sürdürecekleri bölüm ve sağlık kuruluşlarının belirlenmesini bekleyen doktorlar, ÖSYM'den gelecek duyuruları yakından izliyor. Tercih değerlendirmelerinin ne zaman tamamlanacağı ve yerleştirme bilgilerinin hangi tarihte erişime açılacağı ise en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı, adaylar yerleştirme sonuçlarını nereden öğrenebilecek? İşte TUS sonuç takvimine ve sorgulama sürecine ilişkin merak edilenler...
TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ TAMAMLANDI
ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem tercih işlemleri 30 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylara, uzmanlık eğitimi almak istedikleri branşları ve sağlık kuruluşlarını belirlemeleri için 7 Ekim'e kadar süre verildi. Tercih listelerini oluşturan hekimler, başvurularını 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin elektronik sistemi üzerinden tamamladı. Böylece bir haftalık tercih dönemi sona ererken adaylar için yerleştirme sonuçlarını bekleme süreci başladı.
TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS yerleştirme sonuçlarının duyurulacağı tarihe ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önceki dönemlerde sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 ila 15 gün içinde ilan edilmesi, bu yılın takvimine yönelik beklentileri de şekillendiriyor.
Bu doğrultuda, 7 Ekim'de sona eren 2026 TUS 2. dönem tercihlerinin sonuçlarının 15-20 Ekim tarihleri arasında erişime açılabileceği tahmin ediliyor.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANACAK?
2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme durumlarını görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında, adayların tercih ettikleri uzmanlık alanlarından ve sağlık kurumlarından herhangi birine yerleşip yerleşmediklerine ilişkin bilgiler yer alacak.