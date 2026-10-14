Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sorgulama ekranı...

        TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sorgulama ekranı...

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (TUS) 2. dönem tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme sonuçları açıklamasına çevrildi. Uzmanlık eğitimlerine hangi branşta ve hastanede devam edeceklerini öğrenmek isteyen binlerce hekim, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. 7 Ekim'de tamamlanan tercihlerin ardından yerleştirme takvimine ilişkin araştırmalar hız kazanırken adaylar, sonuçların erişime açılacağı tarihi ve sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı, tercihler ne zaman sonuçlanacak? İşte ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı ve TUS yerleştirme sürecine dair merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 10:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Tıpta uzmanlık yolunda önemli bir aşamayı geride bırakan hekimler, 2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına odaklandı. ÖSYM'nin 7 Ekim'de tercih ekranını kapatmasının ardından adaylar için sonuç bekleyişi başladı. Uzmanlık eğitimlerini sürdürecekleri bölüm ve sağlık kuruluşlarının belirlenmesini bekleyen doktorlar, ÖSYM'den gelecek duyuruları yakından izliyor. Tercih değerlendirmelerinin ne zaman tamamlanacağı ve yerleştirme bilgilerinin hangi tarihte erişime açılacağı ise en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı, adaylar yerleştirme sonuçlarını nereden öğrenebilecek? İşte TUS sonuç takvimine ve sorgulama sürecine ilişkin merak edilenler...

        2

        TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ TAMAMLANDI

        ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem tercih işlemleri 30 Eylül 2026 tarihinde başladı. Adaylara, uzmanlık eğitimi almak istedikleri branşları ve sağlık kuruluşlarını belirlemeleri için 7 Ekim'e kadar süre verildi. Tercih listelerini oluşturan hekimler, başvurularını 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin elektronik sistemi üzerinden tamamladı. Böylece bir haftalık tercih dönemi sona ererken adaylar için yerleştirme sonuçlarını bekleme süreci başladı.

        3

        TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TUS yerleştirme sonuçlarının duyurulacağı tarihe ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önceki dönemlerde sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 10 ila 15 gün içinde ilan edilmesi, bu yılın takvimine yönelik beklentileri de şekillendiriyor.

        Bu doğrultuda, 7 Ekim'de sona eren 2026 TUS 2. dönem tercihlerinin sonuçlarının 15-20 Ekim tarihleri arasında erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

        4

        TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANACAK?

        2026 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme durumlarını görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında, adayların tercih ettikleri uzmanlık alanlarından ve sağlık kurumlarından herhangi birine yerleşip yerleşmediklerine ilişkin bilgiler yer alacak.

        ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TUS yerleştirme sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        Edanur, 23 yaşında öldü! Sürücü 0.83 promil alkollüydü! Tahliye edildi
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ı kaybetti
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        Boğazını kesip öldürdü! Savunması şaşırttı
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Çok büyük acı... Yangında bir aile yok oldu
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!