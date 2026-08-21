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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? 21 Ağustos 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        TV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? 21 Ağustos 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        21 Ağustos 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı belli oldu. Gün boyunca haber bültenleri, sevilen diziler, eğlence programları ve yarışmalar izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar ekranlarda olacak. TRT 1'de Türkiye - Letonya 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı heyecanı yaşanırken, TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda hangi programlar, diziler ve yarışmalar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 13:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        21 Ağustos 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yoğun bir yayın programı izleyicileri bekliyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar haber programları, diziler, yarışmalar ve spor karşılaşmaları ekranlarda yer alacak. Günün öne çıkan yayınları arasında TRT 1’de ekrana gelecek Türkiye - Letonya 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı bulunurken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı sürecek. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in 21 Ağustos 2026 Cuma yayın akışı…

        2

        TV YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2026 CUMA

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        09.00 Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.25 Show Haber

        20.00 Madalyon

        21.45 Son Hesaplaşma

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Kuralsız Sokaklar

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.55 Kalk Gidelim

        10.00 Kendi Düşen Ağlamaz

        13.35 Seksenler

        14.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        18.00 Ana Haber

        19.00 Türkiye - Letonya | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı

        21.00 Asırlık Gece

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        09.30 Yüksek Sosyete

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.15 Güzel Köylü

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Salak Milyoner

        21.45 Doğanın Kanunu

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13.00 Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.30 Var Mısın Yok Musun

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Buz Devri

        21.40 Altı Üstü İstanbul

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 Ben Leman

        16.30 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Postacı

        22.30 Şevkat Yerimdar

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        11.00 Gazete Magazin

        13.00 Doktor Aksoy

        15.30 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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