TV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? 21 Ağustos 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
21 Ağustos 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı belli oldu. Gün boyunca haber bültenleri, sevilen diziler, eğlence programları ve yarışmalar izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar ekranlarda olacak. TRT 1'de Türkiye - Letonya 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı heyecanı yaşanırken, TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda hangi programlar, diziler ve yarışmalar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı…
21 Ağustos 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yoğun bir yayın programı izleyicileri bekliyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar haber programları, diziler, yarışmalar ve spor karşılaşmaları ekranlarda yer alacak. Günün öne çıkan yayınları arasında TRT 1’de ekrana gelecek Türkiye - Letonya 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı bulunurken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı sürecek. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in 21 Ağustos 2026 Cuma yayın akışı…
TV YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS 2026 CUMA
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Haber
20.00 Madalyon
21.45 Son Hesaplaşma
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.55 Kalk Gidelim
10.00 Kendi Düşen Ağlamaz
13.35 Seksenler
14.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
18.00 Ana Haber
19.00 Türkiye - Letonya | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı
21.00 Asırlık Gece
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.30 Yüksek Sosyete
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.15 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Salak Milyoner
21.45 Doğanın Kanunu
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Buz Devri
21.40 Altı Üstü İstanbul
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Postacı
22.30 Şevkat Yerimdar
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
15.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)