TV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR? 21 Ağustos 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

21 Ağustos 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yoğun bir yayın programı izleyicileri bekliyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar haber programları, diziler, yarışmalar ve spor karşılaşmaları ekranlarda yer alacak. Günün öne çıkan yayınları arasında TRT 1’de ekrana gelecek Türkiye - Letonya 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı bulunurken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı sürecek. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8’in 21 Ağustos 2026 Cuma yayın akışı…