UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uçuş Planı filmi, eşi yeni hayatını kaybetmiş olan uçuş mühendisi Kyle Pratt'ın kızı Julia ile birlikte Berlin'den New York'a yaptığı yolculukta yaşanan gizemli olayları anlatıyor. Kyle, uçak havalandıktan bir süre sonra yanında bulunan küçük kızının kaybolduğunu fark ediyor.

Kızını bulmak için uçakta arama yapan Kyle, mürettebattan ve diğer yolculardan yardım istiyor. Ancak aldığı yanıtlar genç anneyi daha da büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Çünkü uçaktaki hiç kimse Julia'nın uçağa bindiğini hatırlamıyor ve yolcu kayıtlarında da küçük kızın adına rastlanmıyor. Kyle bir yandan kızının başına ne geldiğini çözmeye çalışırken diğer yandan çevresindekileri gerçekten kızının var olduğuna ikna etmek zorunda kalıyor.