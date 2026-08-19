Uçuş Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Uçuş Planı filmi, gerilim ve gizem türündeki hikâyesiyle televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Jodie Foster'ın yer aldığı yapım, bir uçak yolculuğu sırasında yaşanan gizemli kayboluşu konu alıyor. Filmde Kyle Pratt karakterinin kızı Julia'nın uçak havalandıktan sonra ortadan kaybolmasıyla başlayan olaylar giderek daha büyük bir gizeme dönüşüyor. 2005 yapımı Uçuş Planı, sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Uçuş Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uçuş Planı filmi ne zaman çekildi? İşte, Uçuş Planı filmi konusu ve oyuncuları...
Uçuş Planı, orijinal adıyla Flightplan, dram, gerilim ve gizem türlerini bir araya getiriyor. Robert Schwentke'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean ve Erika Christensen paylaşıyor. Filmde Berlin'den ABD'ye doğru gerçekleşen uçuş sırasında yaşanan kaybolma olayı, Kyle Pratt'ın hayatını bir anda kabusa çeviriyor. Küçük kızının uçakta olduğunu kimse kabul etmeyince genç anne kendi başına harekete geçiyor. Peki, Uçuş Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uçuş Planı filmi ne zaman çekildi? İşte, detaylar...
UÇUŞ PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Uçuş Planı filmi, eşi yeni hayatını kaybetmiş olan uçuş mühendisi Kyle Pratt'ın kızı Julia ile birlikte Berlin'den New York'a yaptığı yolculukta yaşanan gizemli olayları anlatıyor. Kyle, uçak havalandıktan bir süre sonra yanında bulunan küçük kızının kaybolduğunu fark ediyor.
Kızını bulmak için uçakta arama yapan Kyle, mürettebattan ve diğer yolculardan yardım istiyor. Ancak aldığı yanıtlar genç anneyi daha da büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Çünkü uçaktaki hiç kimse Julia'nın uçağa bindiğini hatırlamıyor ve yolcu kayıtlarında da küçük kızın adına rastlanmıyor. Kyle bir yandan kızının başına ne geldiğini çözmeye çalışırken diğer yandan çevresindekileri gerçekten kızının var olduğuna ikna etmek zorunda kalıyor.
UÇUŞ PLANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jodie Foster - Kyle Sherin
Michael Irby - Obaid
Assaf Cohen - Ahmed
Marlene Lawston - Julia Pratt
Matt Bomer - Eric
Spencer Conner - SWAT Team leader
Mary Gallagher - Mrs. Loud
Christopher Gartin - Mike
Gene Carson - Peter Sarsgaard
Captain Rich - Sean Bean
Fiona - Erika Christensen
Stephanie - Kate Beahan
Eddie - Andray Johnson
Rhett Loud - Forrest Landis
Therapist - Greta Scacchi
David - John Benjamin Hickey
Estella - Judith Scott
Elias - Brent Sexton
Anna - Stephanie Faracy
West - Cooper Thornton
Katerina - Bess Wohl
Brittany Loud - Haley Ramm
Irene - Amanda Brooks
UÇUŞ PLANI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Uçuş Planı filmi 2005 yılında çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Filmin ABD'deki vizyon tarihi 23 Eylül 2005, Türkiye'deki vizyon tarihi ise 11 Kasım 2005 olarak kayıtlara geçti. Yapımın yönetmenliğini Robert Schwentke üstlenirken senaryo Billy Ray ve Peter A. Dowling tarafından kaleme alındı.
Yaklaşık 98 dakika süren Uçuş Planı, yayınlandığı dönemde özellikle Jodie Foster'ın performansı ve uçakta geçen gerilim dolu hikâyesiyle öne çıktı.
UÇUŞ PLANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Uçuş Planı'nın çekimlerinde gerçek uçak yerine hikâyeye özel olarak tasarlanan uçak setlerinden yararlanıldı. Yapım ekibi, filmin uçak içerisindeki atmosferini gerçekçi şekilde yansıtabilmek için geniş kapsamlı bir uçak seti oluşturdu. Film ABD ve Almanya ortak yapımı olarak hazırlandı.
Uçuş Planı'nın hikâyesinin neredeyse tamamının uçak içerisinde geçmesi, filmin çekim sürecinin de önemli bölümünü özel olarak hazırlanan uçak setlerine taşıdı.