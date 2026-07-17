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        Haberler Bilgi Spor Ümraniyespor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Ümraniyespor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk özel maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin kadro durumunu ve yeni transferlerini değerlendireceği mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgileri ve detaylarını araştırıyor. Peki, Ümraniyespor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 17:41 Güncelleme:
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        1

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk özel maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin kadro durumunu ve yeni transferlerini değerlendireceği mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgileri ve detaylarını araştırıyor. Peki, Ümraniyespor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ayrıntılar haberimizde.

        2

        ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki hazırlık karşılaşması bu akşam Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak. Futbolseverlerin takip edeceği mücadele saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmada iki takım da sezon öncesi eksiklerini görme fırsatı bulacak.

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        ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ümraniyespor ile Galatasaray arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, sezon öncesi iki takımın performansını takip edebilmek için mücadeleyi yayın platformu üzerinden izleyebilecek.

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