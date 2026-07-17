Ümraniyespor - Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri: Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu, Oğuzhan Uğur'a "AHBAP" gözaltısı, Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.KULÜP YÖNETİCİLERİNE BAHİS OPERASYONUFutbolda yasa dışı bahis soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis verileri ile MASAK analizleri kapsamında profesyonel ligle... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.KULÜP YÖNETİCİLERİNE BAHİS OPERASYONUFutbolda yasa dışı bahis soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2020-2026 yıllarına ait bahis verileri ile MASAK analizleri kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Hakkında işlem başlatılan 19 şüpheli arasında Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor gibi kulüplerden isimler de var. OĞUZHAN UĞUR'A "AHBAP" GÖZALTISIYoutuber Oğuzhan Uğur ve 7 kişi AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özel bir bankanın Babala TV'nin hesabına yüklü bir miktarda döviz girişini MASAK'a bildirdiği öğrenildi.MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA 19 TUTUKLAMA2009 yılında meydana gelen helikopter kazasında, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "şüphelilerin kazaya ilişkin FETÖ faaliyetleri kapsamında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçuna iştirak ettikleri tespit edildiği" belirtildi.MUTLAK BUTLAN KARARI YARGITAY'DACHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 21 Mayıs'ta verilen verilen "mutlak butlan" kararı, Yargıtay'a gönderildi.ROJİN KABAİŞ SORUŞTURMASI: AİLEDEN 'DIATOM' TESTİ BAŞVURUSUBir başka davaya bakacağız şimdi... Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla 'diatom' testi için başvurduklarını, adli tıptaki örneklerle testte sonuç çıkmazsa fethi kabir yapılacağını söyledi. Adli Tıp raporunda Rojin'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtilmişti.KONUTTA YILIN EN YÜKSEK SATIŞIBugün TÜİK, konut satış rakamlarını açıkladı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 129 bin 979 adet konut satıldı. Böylece haziran, 2026'nın en çok konut satılan ayı oldu. Öte yandan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 24,5 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,8 oranında azaldı. Böylece konutta son 28 ayın 27'sinde reel düşüş yaşandı. Türkiye'de ortalama konut fiyatı, 5 milyon liraya yükseldi.YARGITAY KARARINI VERDİ: DÜĞÜN TAKILARI KİMDE KALACAK?Özellikle ayrılan çiftleri ilgilendiren bir haberler devam edeceğiz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğün takılarının paylaşımına ilişkin yıllardır süren uygulamayı değiştirdi. Yeni karara göre, takılar kime takıldıysa ona ait olacak; bilezik ve kolye gibi kadına özgü ziynetler geline, erkeğe takılan para, çeyrek altın ve saat gibi takılar ise damada ait sayılacak. DÜNYA KUPASI FİNALİNİN BİLETLERİ SERVET DEĞERİNDEVe nefesler tutuldu, Arjantin ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası final maçı bekleniyor. Maç, ikinci el bilet piyasasında ABD spor tarihinin en pahalı organizasyonu unvanını aldı. Final için ortalama bilet fiyatı 11 bin 327 dolara (yani yaklaşık 534 bin liraya) yükselirken, en pahalı satış iki koltuk için toplam 56 bin 958 dolara (yani yaklaşık 2,6 milyon liraya) ulaştı. Listenin ikinci sırasında ise 9 bin 411 dolarlık bilet fiyatıyla 2024'teki Super Bowl karşılaşması var. Daha Az Göster