YARIN SATIŞTA! ŞOK 29 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | ŞOK Çarşamba fırsat ürünleri neler? ŞOK markete Klima, Speaker, TV ve daha fazlası geliyor...
ŞOK'un 29 Temmuz-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Fırsatları kataloğu tüketicilerle buluştu. Çarşamba gününden itibaren mağazalarda ve ŞOK'un internet sitesi üzerinden satışa çıkacak kampanyalı ürünler arasında klima, televizyon, hoparlör, espresso makinesi ve çay makinesi gibi elektronik ürünler bulunuyor. Katalogda ayrıca metal saklama kabı seti, cam kase, ikili akasya sunumluk, dondurmalık, kapaklı cam saklama kabı seti, üç çekmeceli organizer, bambu kesim tahtası, desenli termos çanta ve jakarlı plaj havlusu gibi ev ve yaşam ürünleri de yer alıyor. İşte ŞOK'un yeni hafta kataloğundaki indirimli ürünlerin tam listesi…
ŞOK’un 29 Temmuz 2026 Haftanın Fırsatları kataloğu yayımlandı. Çarşamba gününden itibaren tüm ŞOK marketlerde satışa çıkacak kampanyalı ürünler arasında Grundig espresso makinesi, iyonik saç düzleştirici, dokunmatik saç kurutma makinesi, cam hazneli çay makinesi, Skytech 65 inç 4K QLED televizyon, Samsung 12.000 BTU klima ve Altus markalı ürünler öne çıkıyor. Yeni katalogda elektronik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra metal saklama kabı seti, cam kase, ikili akasya sunumluk, dondurmalık, kapaklı cam saklama kabı seti, üç çekmeceli organizer, bambu kesim tahtası, desenli termos çanta ve jakarlı plaj havlusu gibi ev yaşam ürünleri de bulunuyor. İşte ŞOK’un bu hafta raflara çıkaracağı indirimli ürünlerin tam listesi…
ŞOK 29 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Skytech marka 65″ 164 Ekran 4K QLED Whale TV 28.999 TL
55″ 139 Ekran 4K QLED Whale TV 19.999 TL
50″ 126 Ekran 4K QLED Whale TV 17.999 TL
Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima 27.999 TL
Samsung AR40F18COAM/SK 18000 BTU Klima 37.999 TL
Altus ALK 1260 12000 BTU Duvar Tipi Klima ise 23.999 TL
Paşabahçe Kapaklı Kavanoz 2’li (1230 cc) 350 TL
Keramika İnci Kulplu Kupa 100 TL
Bouquet Dondurmalık 2’li 199 TL
Kapaklı Kavanoz 2’li (795 cc) 299 TL
Borcam Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi 250 TL
Boncuklu Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 125 TL
Kapaklı Cam Saklama Kabı Seti 4’lü 150 TL
Silikon Şapkalı Borosilikat Cam Ayak Bardak Pipetli 299 TL
Termos Çanta Desenli 10L 225 TL
Kulplu Termos Piknik Çantası 399 TL
Jakarlı Plaj Havlusu 175 TL
Kumaş Plaj Çantası Nakışlı 225 TL
Kadın Şeffaf Sandalet 225 TL
Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 59,95 TL
Mutfak Tezgah Önü Matı 250 TL
Katla-Aç-Öğren Kitap Çeşitleri 225 TL
Gokidy Otomatik Su Atar 599 TL
Saklama Kutulu 104 Parça Pastel Blok 599 TL
Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 350 TL
Barbie Uzun Saçlı Deniz Kızı 599 TL
Disney Frozen Elsa ve Anna Bebek 499 TL
Minecraft Mini Figürler 100 TL
Lisanslı Tekli Köpük 17,95 TL
Grundig Delisia Coffee Espresso Makinesi 14.999 TL
Grundig Cam Hazneli Çay Makinesi 2.899 TL
Grundig Tradisia Türk Kahve Makinesi 1.999 TL
Grundig Kişisel Blender 1.999 TL
Grundig Dokunmatik Saç Kurutma Makinesi 1.499 TL
Grundig Botanika İyonik Saç Düzleştirici 649 TL