YARIN SATIŞTA! ŞOK 29 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | ŞOK Çarşamba fırsat ürünleri neler? ŞOK markete Klima, Speaker, TV ve daha fazlası geliyor...

ŞOK’un 29 Temmuz 2026 Haftanın Fırsatları kataloğu yayımlandı. Çarşamba gününden itibaren tüm ŞOK marketlerde satışa çıkacak kampanyalı ürünler arasında Grundig espresso makinesi, iyonik saç düzleştirici, dokunmatik saç kurutma makinesi, cam hazneli çay makinesi, Skytech 65 inç 4K QLED televizyon, Samsung 12.000 BTU klima ve Altus markalı ürünler öne çıkıyor. Yeni katalogda elektronik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra metal saklama kabı seti, cam kase, ikili akasya sunumluk, dondurmalık, kapaklı cam saklama kabı seti, üç çekmeceli organizer, bambu kesim tahtası, desenli termos çanta ve jakarlı plaj havlusu gibi ev yaşam ürünleri de bulunuyor. İşte ŞOK’un bu hafta raflara çıkaracağı indirimli ürünlerin tam listesi…