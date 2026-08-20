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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: Okul malzemeleri satışta! 19-25 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: Okul malzemeleri satışta! 19-25 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde okul alışverişini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 19-25 Ağustos ŞOK aktüel ürünler kataloğunda okul ürünlerinden çanta çeşitlerine, televizyondan çalışma masasına kadar pek çok ürün yer alıyor. İşte, ŞOK aktüel kataloğu listesinde yer alan indirimli ürün çeşitleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        1

        ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta okul çantaları, kalem setleri, defterler, matara ve beslenme ürünlerinin yanı sıra ev ve elektronik ürünler de yer alıyor. 19 ile 25 Ağustos günleri arasında geçerli olacak indirimler, raflardaki yerini aldı. Yeni okul dönemi öncesi okul ihtiyaçları ve çalışma odası malzemeleri satışa çıktı. Peki, 19-25 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyatları...

        2

        19-25 AĞUSTOS 2026 ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        A5 Dikişli 60 Yaprak PP Kapak Defter – 14,95 TL

        A4 Dikişli 80 Yaprak PP Kapak Defter – 34,95 TL

        A5 Dikişli 40 Yaprak PP Kapak Defter – 11,95 TL

        A4 Spiralli 72 Yaprak Defter – 36,95 TL

        A4 Spiralli 96 Yaprak Defter – 39,95 TL

        A4 Spiralli 120 Yaprak Defter – 59,95 TL

        A4 Spiralli 120 Yaprak 3+1 Defter – 79,95 TL

        A4 Dikişli 40 Yaprak Defter – 27,95 TL

        A4 Dikişli 60 Yaprak Defter – 29,95 TL

        Meyve Desenli Silgi – 17,95 TL

        Arkadan Basmalı Figürlü Silgi – 29,95 TL

        Sürgülü Silgili Kalemtıraş – 29,95 TL

        Degrade Versatil Kalem 0.7 mm – 39,95 TL

        Figürlü Versatil Kalem 2’li – 44,95 TL

        Eğlenceli Elektronik Kalemtıraş – 249 TL

        3

        Figürlü Kalem Çantası – 49,95 TL

        Üçgen Versatil Kalem – 29,95 TL

        Figürlü Versatil Kalem – 24,95 TL

        Devamındaki kırtasiye sayfalarında:

        Körüklü Dosya 7 Bölmeli – 74,95 TL

        Baskılı Çıtçıtlı Dosya – 11,95 TL

        Yapışkanlı Hazır Kitap Kabı 5’li – 12,95 TL

        Yapışkanlı Hazır Defter Kabı 5’li – 14,95 TL

        Rulo Kap 40x150 cm – 7,99 TL

        Dekoratif Sticker – 29,95 TL

        Stick Yapıştırıcı 3’lü – 24,95 TL

        Tahta Kalemi 3’lü – 29,95 TL

        Fosforlu Kalem 4’lü – 49,95 TL

        Tükenmez Kalem 8’li – 34,95 TL

        4

        Desenli Etiket – 7,99 TL

        İsim Etiketi 42’li – 4,99 TL

        Kuru Boya 24’lü – 34,95 TL

        Sulu Boya/Fırça Seti 4’lü – 99,95 TL

        Keçeli Kalem 12’li – 59,95 TL

        Pastel Boya 12’li – 24,95 TL

        Hazneli Çift Bölmeli Kalemtıraş – 6,99 TL

        Mercanlı Kurşun Kalem 10’lu – 24,95 TL

        Simli/Neon Jel Kalem 5’li – 69,95 TL

        5

        Çift Bölmeli Kalem Çantası – 69,95 TL

        Tek Gözlü Kalem Çantası

        Kurşun Kalem Seti 5 Parça – 119 TL

        Versatil Kalem Seti 3 Parça

        Silgi & Kalemtıraş Seti

        Kırtasiye Seti 4 Parça

        Kırtasiye Seti 5 Parça

        Hologramlı Çıtçıtlı Dosya – 199 TL

        Kalemlikli Kırtasiye Seti 5 Parça

        Eğlenceli Kalem Çantası

        Casual Sırt Çantası – 199 TL

        Okul Sırt Çantası – 199 TL

        Kendin Boya Sırt Çantası – 349 TL

        Vital Charm Sırt Çantası – 899 TL

        6

        Desenli Matara 750 ml – 75 TL

        Lisanslı Tritan Matara 500 ml

        Soft Touch Çift Renk Matara 750 ml

        Lisanslı Beslenme Kutusu – 550 TL

        Figürlü Şapkalı Matara 1100 ml

        Figürlü Tayyare Matara 550 ml

        Beslenme Kabı 1250 ml – 150 TL

        Desenli Beslenme Kutusu – 50 TL

        7

        Desenli Pipetli Su Şişesi 700 ml – 125 TL

        Desenli Pipetli Su Şişesi 500 ml – 100 TL

        Beş Raflı Kitaplık – 1.750 TL

        Bölmeli Çalışma Masası – 1.990 TL

        Çalışma Koltuğu

        Teddy Ayıcık Şekilli Matara 1000 ml – 550 TL

        Çelik Termos Çeşitleri – 299 TL

        8

        LG 75UT91006LA 75 inç 4K Ultra HD Smart LED TV – 53.999 TL

        LG 55QNED86A6A 55 inç 4K Ultra HD QNED Evo MiniLED TV – 47.999 TL

        LG 75QNED86T6A 75 inç 4K Ultra HD QNED TV – 71.999 TL

        LG 55QNED86T6A 55 inç 4K Ultra HD QNED TV – 39.999 TL

        LG 65QNED86T6A 65 inç 4K Ultra HD QNED Smart TV – 59.999 TL

        9

        19-25 AĞUSTOS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

        Carte D’or Classic Çeşitleri 850 ml – 229 TL

        Ruffles 150 g + Doritos Taco 169 g 2’li Paket – 129 TL

        Carte D’or Petitebar Karamel/Çikolata 5x276 ml

        Mis Gold Çıtır Kadayıf Tuzlu Karamel 360 ml

        Eti Cin Lokmalık 114 g – 25 TL

        Özlem Dana Kangal Sucuk 200 g – 359 TL

        10

        Ülker Sürmix Peynirli/Zeytin Ezmeli Sürme 180 g – 44,90 TL

        Polonez Piliç Jambon 2x60 g – 39,90 TL

        Duru Pilavlık Bulgur 1 kg – 49,90 TL

        Obsesso Creamy Antep Fıstık/Vanilya 250 ml – 49 TL

        Fuse Tea Şeftali 2 L – 64,90 TL

        Lio Salamura Siyah Zeytin 500 g – 145 TL

        Ülker Kekstra Mini Kutulu 510 g – 149 TL

        Dr. Oetker Şekerli Vanilin 15’li – 29,90 TL

        Ülker Dankek Mini Çikolatalı Muffin Kek 135 g – 55 TL

        Uzungil Akide Şekeri 180 g – 44,95 TL

        Yayla Popnays Süt Mısır Çeşnili Pirinç Patlağı 68 g – 25 TL

        11

        Eti Browni Gold Hindistan Cevizli Çikolatalı Kek 45 g – 15 TL

        Superfresh Orman Meyveleri 300 g – 199 TL

        Eti Puf Kakaolu/Renkli 216 g – 65 TL

        Eti Popkek Mini Hindistan Cevizli 180 g / Bitter Çikolatalı 162 g – 55 TL

        Activia Shot Ahududu Hibiskus 80 ml – 26,90 TL

        Yayla Nohut Patlağı 102 g – 39,95 TL

        Eti Tutku Extra Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 138 g – 39,95 TL

        Çaykur Tiryaki Çayı 1 kg – 349 TL

        12

        Coca-Cola/Zero Sugar 6x450 ml – 190 TL

        Ülker Çokokrem 650 g – 185 TL

        Cappy Şeftali/Karışık 6x200 ml – 80 TL

        Rexona Shower Fresh Roll On 50 ml + Rexona Deodorant 150 ml – 129 TL

        İlbay's 3’lü Mikrofiber Temizlik Bezi 40x60 cm – 199 TL

        Colgate 360 Sonic Optic White Pilli Diş Fırçası – 499 TL

        Remove Care Maxi Set Hassas Ciltler Ağda Bandı 52’li – 99 TL

        Remove Care Tüy Sarartıcı Krem 70+35 ml – 99 TL

        13

        Pia Hologramlı Anahtarlıklı Saç Fırçası – 129 TL

        Ülker Cocostar Atıştırmalık 154 g – 55 TL

        Bingo Matik Beyazlar & Renkliler 10 kg – 449 TL

        Mintax Buzdolabı/Mutfak Yüzey Kir & Küf Temizleyici 1000 ml – 129 TL

        14

        Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 1755 ml – 99 TL

        Melissa Toka Seti 3’lü – 69 TL

        Remove Care Kırmızı Meyveler/Men Sport Tüy Dökücü Jel 100 ml – 99 TL

        Dermokil Pirinç Özlü/C Vitamini/Matcha Kil Maskesi 30 ml – 69 TL

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