ŞOK Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: Okul malzemeleri satışta! 19-25 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta okul çantaları, kalem setleri, defterler, matara ve beslenme ürünlerinin yanı sıra ev ve elektronik ürünler de yer alıyor. 19 ile 25 Ağustos günleri arasında geçerli olacak indirimler, raflardaki yerini aldı. Yeni okul dönemi öncesi okul ihtiyaçları ve çalışma odası malzemeleri satışa çıktı. Peki, 19-25 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyatları...