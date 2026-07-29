200-220 PUANLA TERCİH EDİLEBİLECEK BÖLÜMLER

YKS’de 200 ile 220 arasında puan alan adaylar için özellikle yeni öğrenci kabul etmeye başlayan programlar ile bazı devlet üniversitelerinin düşük taban puanlı bölümleri öne çıkıyor. Sayısal puan türünde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümü, 208,49 taban puan ve 1.069.305 başarı sırasıyla 45 öğrenci kabul etti.

Eşit ağırlık alanında aynı üniversitenin İktisat bölümü 217,37 puan, 1.185.604 başarı sırası ve 40 kişilik kontenjanla öğrenci aldı. Sosyoloji bölümünde ise taban puan 216,26, başarı sırası 1.197.625 ve kontenjan 30 olarak gerçekleşti.

Sözel puan türünde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler bölümü 218,04 puan ve 950.545 başarı sırasıyla 135 kişilik kontenjan açtı. Ardahan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü ise 217,28 taban puan, 956.480 başarı sırası ve 22 kişilik kontenjanla öğrenci yerleştirdi.