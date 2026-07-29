YKS 2026 EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ | 180-200-220-240-260-280-300 puanla hangi üniversitelere ve bölümlere girerim? En düşük Sayısal-Sözel-Eşit Ağırlık bölümleri
2026 YKS tercih döneminin başlamasıyla adayların üniversite ve bölüm araştırmaları yoğunlaştı. Tercih işlemlerini 10 Ağustos'a kadar tamamlayabilecek öğrenciler, puanları ve başarı sıralamalarına göre yerleşebilecekleri programları karşılaştırıyor. Özellikle 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280 ve 300 puan aralığında sonuç alan adaylar; sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde daha düşük taban puanla öğrenci kabul eden bölümlere yöneliyor. Yayımlanan tercih kılavuzunun yanı sıra önceki yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de tercih listesinin hazırlanmasında önemli bir yol gösterici oluyor. Peki düşük YKS puanıyla hangi üniversite ve bölümler tercih edilebilir? İşte 180 ile 300 puan arasında öğrenci alan programlara ilişkin güncel bilgiler…
2026 YKS tercih maratonunun başlamasıyla birlikte adaylar, puanlarına uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini incelemeye yöneldi. Tercihlerini 10 Ağustos’a kadar ÖSYM üzerinden tamamlayacak öğrenciler, yalnızca aldıkları puanı değil, başarı sıralamalarını ve programların geçmiş yıllardaki yerleştirme verilerini de dikkate alıyor. Özellikle 180 ile 300 puan arasında sonuç elde eden adaylar; sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde daha düşük taban puanla öğrenci alan bölümleri araştırıyor. Tercih kılavuzunda yer alan kontenjan bilgileri ile önceki yıllara ait taban puan ve başarı sıralamaları, doğru bir liste oluşturmak isteyen adaylara önemli ölçüde yol gösteriyor. Peki 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi üniversite bölümleri yazılabilir? İşte düşük puanla öğrenci kabul eden programlara ilişkin ayrıntılar…
EN DÜŞÜK PUANLI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?
TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebiliyor.
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200-220 PUANLA TERCİH EDİLEBİLECEK BÖLÜMLER
YKS’de 200 ile 220 arasında puan alan adaylar için özellikle yeni öğrenci kabul etmeye başlayan programlar ile bazı devlet üniversitelerinin düşük taban puanlı bölümleri öne çıkıyor. Sayısal puan türünde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri bölümü, 208,49 taban puan ve 1.069.305 başarı sırasıyla 45 öğrenci kabul etti.
Eşit ağırlık alanında aynı üniversitenin İktisat bölümü 217,37 puan, 1.185.604 başarı sırası ve 40 kişilik kontenjanla öğrenci aldı. Sosyoloji bölümünde ise taban puan 216,26, başarı sırası 1.197.625 ve kontenjan 30 olarak gerçekleşti.
Sözel puan türünde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler bölümü 218,04 puan ve 950.545 başarı sırasıyla 135 kişilik kontenjan açtı. Ardahan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü ise 217,28 taban puan, 956.480 başarı sırası ve 22 kişilik kontenjanla öğrenci yerleştirdi.
220-240 PUANLA TERCİH EDİLEBİLECEK BÖLÜMLER
YKS’de 220 ile 240 puan arasında sonuç alan adaylar için sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde daha geniş bir bölüm seçeneği bulunuyor. Sayısal alanda Adıyaman Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü, 239,65 taban puan ve 699.455 başarı sırasıyla 20 kişilik kontenjana öğrenci yerleştirdi.
Eşit ağırlık puan türünde Adıyaman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 238,92 puan, 936.890 başarı sırası ve 50 kişilik kontenjanla dikkat çekti. Aynı üniversitenin İktisat bölümü ise 234,75 taban puan ve 986.112 başarı sırasıyla 40 öğrenci kabul etti.
Sözel programlar arasında Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü 237,50 puan ve 780.272 başarı sırasıyla 22 kişilik kontenjan açtı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Coğrafya bölümü de 234,91 taban puan, 804.532 başarı sırası ve 30 kişilik kontenjanla öğrenci aldı.
240-260 PUANLA TERCİH EDİLEBİLECEK BÖLÜMLER
YKS’de 240 ile 260 puan arasında sonuç alan adaylar için sayısal puan türünde özellikle tarım ve temel bilimler alanındaki programlar öne çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Bitki Koruma bölümü, 257,22 taban puan ve 536.574 başarı sırasıyla 30 kişilik kontenjana öğrenci yerleştirdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Matematik bölümü ise 255,30 puan, 551.872 başarı sırası ve 30 kişilik kontenjanla öğrenci kabul etti.
Eşit ağırlık alanında Afyon Kocatepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi bölümü 249,63 taban puan, 811.050 başarı sırası ve 50 kişilik kontenjanla tercih seçenekleri arasında yer aldı. Aynı üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık bölümü de 247,99 puan ve 830.099 başarı sırasıyla 25 öğrenci aldı.
Sözel puan türünde Adıyaman Üniversitesi İlahiyat bölümü, 246,42 taban puan ve 693.994 başarı sırasıyla 80 kişilik kontenjan açtı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji bölümü ise 258,93 taban puanıyla bu aralıkta dikkat çeken programlardan biri oldu.
260-280 PUANLA TERCİH EDİLEBİLECEK BÖLÜMLER
YKS’de 260 ile 280 puan arasında sonuç alan adaylar için sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda farklı program seçenekleri bulunuyor. Sayısal puan türünde Adıyaman Üniversitesi Matematik bölümü, 274,27 taban puan ve 425.215 başarı sırasıyla 30 kişilik kontenjana öğrenci yerleştirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümü ise 264,78 puan, 482.904 başarı sırası ve 50 kişilik kontenjanla öğrenci kabul etti.
Eşit ağırlık alanında Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme bölümü 278,40 taban puan ve 514.966 başarı sırasıyla 60 öğrenci aldı. Aynı üniversitenin Maliye bölümü de 277,59 puan, 522.254 başarı sırası ve 60 kişilik kontenjanla bu puan aralığında öne çıkan programlar arasında yer aldı.
Sözel puan türünde Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih bölümü, 279,14 taban puan ve 391.179 başarı sırasıyla 30 kişilik kontenjan açtı. Coğrafya bölümü ise 276,17 puan ve 415.740 başarı sırasıyla 40 öğrenci yerleştirdi.
280-300 PUANLA TERCİH EDİLEBİLECEK BÖLÜMLER
YKS’de 280 ile 300 puan arasında sonuç alan adayların karşısına sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda çeşitli lisans programları çıkıyor. Sayısal puan türünde Akdeniz Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü, 298,96 taban puan ve 312.617 başarı sırasıyla 30 kişilik kontenjana öğrenci yerleştirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü ise 293,10 puan, 335.406 başarı sırası ve 40 kontenjanla öğrenci kabul etti.
Eşit ağırlık alanında Afyon Kocatepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü, 297,11 taban puan ve 367.733 başarı sırasıyla 40 kişilik kontenjan açtı. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü de 292,86 puan, 397.659 başarı sırası ve 40 kişilik kontenjanla bu aralıkta değerlendirilebilecek seçenekler arasında yer aldı.
Sözel puan türünde Akdeniz Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) programı, 298,08 taban puan ve 256.829 başarı sırasıyla 11 öğrenci aldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ise 287,68 puan, 325.736 başarı sırası ve 30 kişilik kontenjanla dikkat çeken programlardan biri oldu.