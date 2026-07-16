YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI? 2026 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı? TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM takviminde!
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların sonuç bekleyişi başladı. Milyonlarca üniversite adayı, doğru ve yanlış sayılarını esas alarak tahmini puanlarını ve başarı sıralamalarını hesaplamaya çalışırken gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevrildi. Sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih belirtilmiş olsa da sonuç ekranının daha erken erişime açılıp açılmayacağı araştırılıyor. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman ilan edilecek ve sorgulama işlemi hangi kanallar üzerinden yapılacak? İşte sonuçların öğrenilmesine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
2026 YKS oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca adayın bekleyişi sonuç tarihine odaklandı. Üniversite tercihlerini sınavdan elde edecekleri puan ve başarı sırasına göre şekillendirecek olan adaylar, ÖSYM’nin sonuç ekranını ne zaman açacağını yakından takip ediyor. Resmi takvimde ilan tarihi yer alsa da sonuçların geçmiş yıllarda olduğu gibi daha erken duyurulup duyurulmayacağı merak konusu oldu. Peki, 2026 YKS sonuçları yayımlandı mı ve ÖSYM sonuçları takvimden önce açıklayabilir mi? İşte YKS sonuç takvimine ilişkin son gelişmeler…
ÖSYM TAKVİMİ İLE YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. Buna göre 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavının sonuçları, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak.
YKS 2026: TYT, AYT, YDT SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
TYT, AYT ve YDT sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANACAK MI?
ÖSYM, bazı yıllarda değerlendirme ve sistem kontrollerinin planlanandan erken tamamlanması durumunda sınav sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce erişime açabiliyor.
Ancak 2026-YKS’ye ilişkin puanlama, kontrol ve veri doğrulama işlemlerinin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle sonuçların birkaç gün erken duyurulması ihtimal dahilinde olsa da adayların, ÖSYM takviminde yer alan 22 Temmuz 2026 tarihini esas alması gerekiyor.
YKS 2026 TERCİH TAKVİMİ
ÖSYM, 2026 YKS tercih sürecine ilişkin resmi takvimi henüz paylaşmadı. Tercih döneminin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte başlaması öngörülüyor.
Üniversitelerin bölüm ve kontenjan bilgileriyle tercih tarihlerinin yer alacağı kılavuzun erişime açılması sonrası adaylar, seçimlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.