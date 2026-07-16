YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI? 2026 YKS üniversite sınavı sonuçları açıklandı mı? TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM takviminde!

2026 YKS oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca adayın bekleyişi sonuç tarihine odaklandı. Üniversite tercihlerini sınavdan elde edecekleri puan ve başarı sırasına göre şekillendirecek olan adaylar, ÖSYM’nin sonuç ekranını ne zaman açacağını yakından takip ediyor. Resmi takvimde ilan tarihi yer alsa da sonuçların geçmiş yıllarda olduğu gibi daha erken duyurulup duyurulmayacağı merak konusu oldu. Peki, 2026 YKS sonuçları yayımlandı mı ve ÖSYM sonuçları takvimden önce açıklayabilir mi? İşte YKS sonuç takvimine ilişkin son gelişmeler…