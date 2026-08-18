YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 YKS yerleştirme sonucu nasıl sorgulanır? TYT-AYT-YDT YKS tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacak.

ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

Ancak 2026 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.