YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 YKS yerleştirme sonucu nasıl sorgulanır? TYT-AYT-YDT YKS tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı
Son dakika haberi: YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM kılavuzu doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026 YKS) tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Sürecin tamamlanmasının ardından adaylar tercih sonuçları için geri sayıma geçmişti. ÖSYM'nin yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Böylece 2026 üniversite tercih sonuçları erişime açıldı. Peki, 2026 YKS yerleştirme sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, TYT-AYT-YDT YKS tercih sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı!
YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi! ÖSYM’den gelen son dakika açıklamasıyla birlikte 2026 üniversite tercih sonuçları açıklandı. Hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini merak eden binlerce aday ise bu gelişme sonrası ‘’2026 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır?’’ sorusunu gündeme taşıdı. YKS tercih sonuçları ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr/ sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İşte, TYT-AYT-YDT YKS yerleştirme sonucu sorgulama ÖSYM ekranı...
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Merakla beklenen 2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2026-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr/ sayfası üzerinden erişime açıldı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak kazandığı okulu ve bölümü öğrenebilirler.
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
2026-2027 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
2026-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
ÖSYM BAŞKANI ERSOY’DAN AÇIKLAMA!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ersoy, yaptığı açıklamada "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun. Yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkân olacaktır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.
Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.
YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
Üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacak.
ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.
Ancak 2026 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.