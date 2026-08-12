YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi sona erdi. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Belirtilen süre zarfında işlemlerini gerçekleştiren adaylar, ''YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olacak, nereden öğrenilir?'' sorularını gündeme taşıdı. Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak. İşte 2026 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detaylar...
Üniversite tercih ekranının kapanmasıyla birlikte YKS tercih sonuçları için geri sayım resmen başladı! ÖSYM kılavuzu doğrultusunda tercih listelerini hazırlayıp sisteme kaydeden adaylar, yerleştirme sonuçları için gelecek açıklamalara odaklandı. ÖSYM’nin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuç sorgulama ekranı aktif edilecek. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları kaç günde açıklanır, nereden öğrenilir? İşte detaylar…
2026 YKS TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ!
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erdi.
Adaylar işlemlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak gerçekleştirdi.
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak.
Üniversite kayıtlarının 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak olması nedeniyle sonuçların 17-23 Ağustos 2026 haftasında açıklanması bekleniyor. Konuyla igili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 YKS tercih sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Adaylar, bir üniversiteye yerleşip yerleşemediklerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.
2026 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Belirtilen süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
2026 YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Takvim, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.
2026 YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK, ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK’e bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2026-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.
Ek yerleştirme tercih ücreti 170,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.