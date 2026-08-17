YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Kritik tarih 24 Ağustos! ÖSYM AİS 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026 üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 29 Temmuz'da başlayan YKS tercih işlemleri 10 Ağustos'ta sona ererken ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. Üniversite adaylarının gözü “YKS tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “Üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır?” sorularının yanıtına çevrildi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırırken ÖSYM AİS üzerinden yapılacak üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı da gündemdeki yerini aldı. İşte, ÖSYM AİS ile 2026 YKS tercih sonucu açıklanma tarihi hakkında tüm merak edilenler…