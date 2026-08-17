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        Haberler Bilgi YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Kritik tarih 24 Ağustos! ÖSYM AİS 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

        YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Kritik tarih 24 Ağustos! ÖSYM AİS 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçlarına nasıl bakılır?

        YKS tercih sonuçları için milyonlarca adayın gözü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 29 Temmuz'da başlayan üniversite tercih işlemleri 10 Ağustos'ta sona erdi. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programların YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Üniversitelerin açılacağı 24 Ağustos tarihinden önce YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranının erişime açılmasının ardından adaylar ÖSYM kılavuzunda yer alan tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini tamamlayacak. Peki, ÖSYM AİS 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, 2026 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 09:05 Güncelleme:
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        YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2026 üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 29 Temmuz'da başlayan YKS tercih işlemleri 10 Ağustos'ta sona ererken ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu. Üniversite adaylarının gözü “YKS tercih sonuçları açıklandı mı, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “Üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır?” sorularının yanıtına çevrildi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırırken ÖSYM AİS üzerinden yapılacak üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı da gündemdeki yerini aldı. İşte, ÖSYM AİS ile 2026 YKS tercih sonucu açıklanma tarihi hakkında tüm merak edilenler…

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        2026 YKS SONUÇLARI İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE!

        2026 YKS sınav sonuçları 21 Temmuz 2026'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise üniversite adaylarının gündeminde yerleştirme sonuçları bulunuyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından hangi üniversite ve bölüme yerleştirildiklerini ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından öğrenebilecek.

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        KRİTİK TARİH 24 AĞUSTOS!

        ÖSYM VE YÖK tarafından yayımlanan takvime göre, YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kesin kayıt süreçleri 24 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak. Elektronik Kayıtlar (e-Kayıt): 24 - 26 Ağustos 2026’ta Şahsen/Yüz Yüze Kayıtlar ise 24 - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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        2026 YKS TERCİH DÖNEMİ TAMAMLANDI

        2026-YKS tercih işlemleri 29 Temmuz'da başladı ve 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erdi. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleştirirken, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı.

        ÖSYM'nin sonuç tarihine ilişkin yapacağı resmi açıklama, adayların yerleşeceği üniversite ve bölümlerin ne zaman belli olacağını da netleştirecek.

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        2026 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 YKS tercih sonuçları 17 Ağustos 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim paylaşılmazken, üniversite adaylarının bekleyişi sürüyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yerleştirme bilgilerini ÖSYM'nin sonuç ekranı ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.

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        YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

        YKS yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. Yerleştirme bilgileri AİS üzerinden de takip edilebilecek.

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        2026 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Sonuç ekranında adayların yerleştiği üniversite, fakülte, yüksekokul ve bölüm bilgileri ile ilgili yerleştirme detayları görülebilecek.

        2026 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        YKS ek tercih süreci, merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. İlk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme için gerekli şartları taşımaları halinde yeniden tercih yapabilecek.

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