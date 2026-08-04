TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2026 SALI | Bugün TV'de hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı
Televizyon ekranlarında 4 Ağustos 2026 Salı günü yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar haber programları, gündüz kuşağı içerikleri, yarışmalar, diziler ve filmler farklı kanallarda ekranlara gelecek. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımların başlangıç saatlerini öğrenmek isteyenler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel program listelerine göz atıyor. İşte 4 Ağustos 2026 Salı gününe ait kanal kanal TV yayın akışı...
Televizyon izleyicileri, 4 Ağustos 2026 Salı günü ekranlara gelecek yapımların saatlerini araştırıyor. Ulusal kanalların yayın akışında gün boyunca haber bültenlerinden gündüz kuşağı programlarına, yarışmalardan dizi ve filmlere kadar pek çok içerik yer alıyor. Akşam kuşağında ise TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü, Star TV’de Tolgshow Yıldızlar ve ATV’de Var Mısın Yok Musun? izleyiciyle buluşacak. Peki bugün hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapım yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 4 Ağustos 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışı...
KANALLARIN 4 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV
06.00 – Yeni Gelin
09.00 – Aşk Laftan Anlamaz
12.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 – Kızılcık Şerbeti
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Muhtemel Aşk
23.15 – Eşkiya
KANAL D
07.00 – Küçük Ağa
09.30 – Yaprak Dökümü
12.00 – Kanal D Haber Gün Arası
13.00 – Magazin D Yaz
14.00 – Uzak Şehir
16.45 – Aşk-ı Memnu
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Yükselme
21.45 – Yükselme
23.45 – Truva
TRT 1
05.18 – İstiklal Marşı
05.20 – Hayallerinin Peşinde
06.05 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.05 – Kalk Gidelim
09.45 – Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 – Seksenler
14.00 – Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Genç Kadın ve Deniz
22.25 – Tehlikeli Miras
00.25 – Genç Kadın ve Deniz
STAR TV
07.00 – İki Aile
09.30 – Çirkin
12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 – Güzel Köylü
16.30 – Erkenci Kuş
19.00 – Star Haber
20.00 – Tolgshow Yıldızlar
00.15 – Doğanın Kanunu
ATV
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Kırgın Çiçekler
13.00 – ATV Gün Ortası
14.00 – A.B.İ.
16.30 – Var Mısın Yok Musun?
19.00 – ATV Ana Haber
20.00 – Var Mısın Yok Musun?
23.40 – Altı Üstü İstanbul
NOW TV
08.30 – Çalar Saat
10.00 – Kirli Sepeti
12.00 – Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 – Sen Çal Kapımı
16.30 – Karagül
19.00 – NOW Ana Haber
20.00 – Köy Düğünü
22.15 – Köy Düğünü
00.30 – Aşk Yeniden
TV8
06.30 – Tuzak
07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 – Oynat Bakalım
09.00 – Gel Konuşalım
11.00 – Gazete Magazin
13.00 – Doktor Aksoy
15.30 – MasterChef Türkiye
20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)