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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2026 SALI | Bugün TV'de hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

        TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2026 SALI | Bugün TV'de hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

        Televizyon ekranlarında 4 Ağustos 2026 Salı günü yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar haber programları, gündüz kuşağı içerikleri, yarışmalar, diziler ve filmler farklı kanallarda ekranlara gelecek. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yapımların başlangıç saatlerini öğrenmek isteyenler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel program listelerine göz atıyor. İşte 4 Ağustos 2026 Salı gününe ait kanal kanal TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Günün TV yayın akışı listesi

        Televizyon izleyicileri, 4 Ağustos 2026 Salı günü ekranlara gelecek yapımların saatlerini araştırıyor. Ulusal kanalların yayın akışında gün boyunca haber bültenlerinden gündüz kuşağı programlarına, yarışmalardan dizi ve filmlere kadar pek çok içerik yer alıyor. Akşam kuşağında ise TV8’de MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü, Star TV’de Tolgshow Yıldızlar ve ATV’de Var Mısın Yok Musun? izleyiciyle buluşacak. Peki bugün hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapım yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8’in 4 Ağustos 2026 Salı gününe ait güncel yayın akışı...

        KANALLARIN 4 AĞUSTOS SALI TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV

        06.00 – Yeni Gelin

        09.00 – Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 – Kızılcık Şerbeti

        18.25 – Show Ana Haber

        20.00 – Muhtemel Aşk

        23.15 – Eşkiya

        KANAL D

        07.00 – Küçük Ağa

        09.30 – Yaprak Dökümü

        12.00 – Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 – Magazin D Yaz

        14.00 – Uzak Şehir

        16.45 – Aşk-ı Memnu

        18.30 – Kanal D Ana Haber

        20.00 – Yükselme

        21.45 – Yükselme

        23.45 – Truva

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        TRT 1

        05.18 – İstiklal Marşı

        05.20 – Hayallerinin Peşinde

        06.05 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07.05 – Kalk Gidelim

        09.45 – Kendi Düşen Ağlamaz

        13.00 – Seksenler

        14.00 – Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 – Lingo Türkiye

        19.00 – Ana Haber

        19.55 – İddiaların Aksine

        20.00 – Genç Kadın ve Deniz

        22.25 – Tehlikeli Miras

        00.25 – Genç Kadın ve Deniz

        STAR TV

        07.00 – İki Aile

        09.30 – Çirkin

        12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 – Güzel Köylü

        16.30 – Erkenci Kuş

        19.00 – Star Haber

        20.00 – Tolgshow Yıldızlar

        00.15 – Doğanın Kanunu

        ATV

        08.00 – Kahvaltı Haberleri

        10.00 – Kırgın Çiçekler

        13.00 – ATV Gün Ortası

        14.00 – A.B.İ.

        16.30 – Var Mısın Yok Musun?

        19.00 – ATV Ana Haber

        20.00 – Var Mısın Yok Musun?

        23.40 – Altı Üstü İstanbul

        NOW TV

        08.30 – Çalar Saat

        10.00 – Kirli Sepeti

        12.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 – Sen Çal Kapımı

        16.30 – Karagül

        19.00 – NOW Ana Haber

        20.00 – Köy Düğünü

        22.15 – Köy Düğünü

        00.30 – Aşk Yeniden

        TV8

        06.30 – Tuzak

        07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08.30 – Oynat Bakalım

        09.00 – Gel Konuşalım

        11.00 – Gazete Magazin

        13.00 – Doktor Aksoy

        15.30 – MasterChef Türkiye

        20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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