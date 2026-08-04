TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2026 SALI | Bugün TV'de hangi yapımlar var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

Habertürk Gündem - 2 Ağustos 2026 (İzmir Büyükşehir AK Parti'ye Mi Geçecek?)

CHP'de yaşanan son gelişmeler ve yeni parti tartışmaları, Türk siyasetinin gündemini belirlemeye devam ediyor. Parti içinde "Özelciler" tartışması ne anlama geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına yönelik mesaj verdiği iddiaları doğru mu? CHP'de yeni ayrışmalar yaşanabilir mi? Siyasi k... Daha Fazla Göster CHP'de yaşanan son gelişmeler ve yeni parti tartışmaları, Türk siyasetinin gündemini belirlemeye devam ediyor. Parti içinde "Özelciler" tartışması ne anlama geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına yönelik mesaj verdiği iddiaları doğru mu? CHP'de yeni ayrışmalar yaşanabilir mi? Siyasi kulislerde konuşulan bu başlıklar farklı yönleriyle ele alındı. Programda ayrıca İzmir'deki siyasi dengeler, AK Parti'nin kentteki olası yükselişi ve yeni partinin teşkilatlanma sürecine ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Yeni partinin bağışçılarına ilişkin iddialar, belediye başkanlarının izleyeceği yol haritası ve muhalefette oluşabilecek yeni siyasi tablo, kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Hukukçu Av. Bülent Yücetürk, Siyaset Bilimci Dr. Sezin Öney, Akademisyen Dr. Alihan Limoncuoğlu ile Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, CHP'deki son gelişmeleri, yeni parti tartışmalarını ve siyasetin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Daha Az Göster