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        Haberler Bilgi Gündem Üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı, kayıt için gerekli evraklar neler? İşte 2026 Üniversite kayıt tarihleri

        Üniversite kayıtları ne zaman, başladı mı, kayıt için gerekli evraklar neler? İşte 2026 Üniversite kayıt tarihleri

        YKS tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca adayın gözü şimdi üniversite kayıt takvimine çevrildi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden elektronik ortamda ya da üniversitelerin öğrenci işleri birimlerinden yüz yüze gerçekleştirebilecek. Peki, 2026 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, e-Kayıt işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        Üniversite kayıtları ne zaman?

        YKS tercih süreci ile birlikte üniversite adayları bu kez kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kayıt yapabilecek veya kayıtlarını üniversitelerin belirleyeceği tarihlerde kampüslerde tamamlayabilecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, e-Kayıt ve yüz yüze kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte son durum...

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Kılavuza göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak.

        EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2026-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        ÜNİVERSİTE E-KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

        E-kayıt hakkı bulunan adaylar, e-Devlet şifreleriyle turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden işlemlerini tamamlayabilecek. Kaydını tamamlayan öğrenciler, işlemin gerçekleştirildiğini gösteren barkodlu belgeyi sistem üzerinden alabilecek.

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