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        Haberler Magazin BİLGİ’li genç tasarımcılardan mezuniyet defilesi

        BİLGİ’li genç tasarımcılardan mezuniyet defilesi

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, bireysel temalarla şekillendirdikleri mezuniyet koleksiyonlarını görkemli bir defileyle tanıttı. Defilede, öğrencilerin özgün formlar ve yenilikçi malzemelerle tasarladığı koleksiyonlar moda tutkunlarının beğenisine sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 13:49 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:49
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        Bilgi'de 99 özgün parça üretildi
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        İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları koleksiyonlarını Santralİstanbul Kampüsü’nde düzenlenen defileyle modaseverlerin beğenisine sundu.

        99 ÖZGÜN PARÇA ÜRETİLDİ

        Defilede, 33 mezun adayı öğrencinin tasarımdan kumaş seçimine, aksesuar kullanımından dikişe kadar tüm süreçlerini bireysel olarak üstlendiği toplam 99 özgün parça konuklarla buluştu.

        Genç tasarımcı adaylarının yaratıcılıklarını ve teknik birikimlerini ortaya koydukları koleksiyonlar, büyük beğeni topladı.

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        YOĞUN EL İŞÇİLİĞİ VE TEKSTİL DIŞI FARKLI MALZEME KULLANIMI DİKKAT ÇEKTİ

        Öğrencilerin yıl boyunca yürüttükleri 'Koleksiyon Geliştirme' dersi kapsamında ortaya koydukları tasarımlarda geleneksel güzellik normlarını sorgulayarak dönüşüm ve geçicilik, hareket halinde olma, tarihsel etkileşim, mimari ve yapısal ögeler, zamanın akışkanlığı gibi kavramlar ele alındı.

        Öğrenciler, hem güncel meselelere duyarlılıklarını hem de estetik ifade biçimlerini ortaya koydukları koleksiyonlarında yoğun el işçiliği ve tekstil dışı farklı malzemelerin kullanımıyla da dikkat çekti.

        Koreografisini Barış Küçükçiftçi’nin hazırladığı defilede; Alaa Al-Salafi, Asal Jalalat, Asude Eda Bakı, Aybike Akçay, Ayça Kesan, Aylin Bayraktar, Aytak Malekpour Farsadi, Azra Kurtkaya, Bengüsu Alparslan, Berfin Atbaş, Ecem Nur Nayir, Ela Semiz, Emine Betül Öcek, Eylül Gözen, Gaye Yılmaz, Jana A.Y. Aldaoor, Kevser Selenay Çelebi, Lynn Flaifel, Marina Arefeva, Melisa Metin, Miyuki Yanagisawa, Murat Karagüven, Nil İpek Ünsal, Pelin Özbek, Samet Topuz, Samira Zehra Diker, Selçuk Durdu, Serin Dikel, Simge Olcaytuğ İhtiyaroğlu, Tuana Çamcı, Zehra Berfu Polat ve Zeynep Ölçer’in tasarımları yer aldı.

        1996'DA KURULDU

        İstanbul Bilgi Üniversitesi; "Okul için değil, yaşam için öğrenmeli" mottosuyla Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla 1996'da kuruldu. Üniversitenin bugün; 20 binin üzerinde öğrencisi ve 70 bine yakın mezunu bulunuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk, İletişim, İşletme, Mimarlık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşerî Bilimler fakültelerinin yanı sıra meslek yüksek okulları ve enstitüleri çatısı altında 150’yi aşkın ön lisans, lisans ve lisansüstü program sunmaktadır. Üniversitenin, İstanbul’un merkezinde; Santralİstanbul, Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunuyor.

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        #İstanbul Bilgi Üniversitesi
        #İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
        #defile
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