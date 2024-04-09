Bilim insanları ortaya koydu: "Sonsuz kimyasallar" dünya genelinde suda yaygın

Yeni bir çalışmayla dünya çapında yüzey ve yer altı sularında "sonsuz kimyasalların" tehlikeli yoğunlukta olduğu bölgeler bulundu.

CBC News'in haberine göre, Nature Geoscience dergisinde yayınlanan makalede, dünya çapında 45 bin su örneğinden elde edilen verilere göre, su örneklerinin "önemli kısmında" sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) tavsiye edilen seviyelerin üzerinde olduğu bulundu.

Bu maddelerin yüzey sularında ve insanların içme amaçlı kullandığı yer altı sularında yaygın olduğu ortaya konuldu.