Bilime göre bazı insanların daha çekici gelmesinin 8 psikolojik nedeni
Çekicilik algısı, birçok faktöre bağlı olabilen bir durumdur ve insanların birbirine çekici gelmesi karmaşık bir psikolojik fenomendir. Peki, neden bazı insanlar daha çekici gelir? İşte, sizin için bir insanın diğerine daha çekici gelmesinin 8 psikolojik nedeni!
Çekicilik bireylerin birbirlerine fiziksel, duygusal veya sosyal olarak çekici gelmeleri durumudur. Birçok çalışmaya göre bu çekici özellikler, insanların diğer insanlara daha çekici gelmesini sağlayabiliyor. Bu durumun sebepleri arasında kişisel tercihlerin yanı sıra bazı psikolojik nedenler de rol oynayabiliyor. İşte, bilimsel makalelere dayanarak bazı özelliklerin diğer insanlara çekici gelmesinin 8 psikolojik nedeni...
1. GÖZ BEBEKLERİ
Gözbebekleri duygulara tepki olarak boyutlarını değiştirir ve mutlu olunduğu zamanlarda büyür. Beyin Zarı dergisinde 2008 yılında yayınlanan yazıya göre bilinçaltımız, büyük gözbebekleri olan insanların daha çekici olduğunu düşünüyor.
Araştırma bunun sebebini ise o kişinin bize olan ilgilerini fark etmemize bağlıyor. Bu özelliğin etkileyiciliğine uzun zamandır inanıldığından geçmişte bazı İtalyan kadınları, erkeklere daha çekici görünmek için belladonna bitkisinden elde edilen zehirli bir özü kullanarak gözbebeklerini kasıtlı olarak büyütüyordu.
2. BEL ORANI
Belin kalçaya oranı genellikle bir kadının görünümündeki en önemli özelliklerden biri olarak kabul edilir. Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde 2014 yılında yayınlanan analize göre ise bel-kalça oranı ne kadar düşükse, bir kadın bir erkeğe o kadar çekici görünebiliyor.
3. YÜZ SİMETRİSİ
Amerikan Psikoloj Birliği'ne göre simetrik yüzler, daha az simetriye sahip olanlara göre daha çekici gelebiliyor. Bunun sebebi, insanların görsel alıcılarının bu yüzleri daha kolay işleyebilmesidir.
4. ORTALAMA GÖZÜKMEK
Psikonomik Bülten ve İnceleme dergisinde yayınlanan araştırma, insanların kendilerine göre daha ortalama görünen insanları tercih ettiğine dikkat çekiyor. Araştırma bu durumu, beynin tipik yüzleri daha çok tercih etmesine veya iyi genler gibi biyolojik avantajlarla ilişkilendiriyor.
5. YEMEK SEÇİMLERİ
Evrim ve İnsan Davranışı dergisinde yayınlanan küçük çalışmaya göre yiyecek tercihlerinin bir erkeği, bir kadın için daha çekici hale getirebileceği bulundu. Araştırmada sebze yiyen erkeklerin kokusunun, çoğunlukla makarna gibi yiyecekler yiyen erkeklere göre çok daha fazla tercih edildiği düşünülüyor.
6. SESLER
Hayvan Davranışı dergisinde 2005 yılında yayınlanan araştırmaya göre çoğu kadın, erkeklerin alçak sesini olgunlukla ilişkilendiriyor ve bu nedenle onu daha çekici buluyor.
7. KOKU
Kraliyet Topluluğu Bildirileri dergisinde 2018’de yayınlanan bir araştırmaya göre bir kadının kokusu aslında onun erkeklere ne kadar çekici göründüğünü etkileyebilir.
Araştırmaya göre bu koku kadınların üreme hormonlarına dayanan belirli bir koku için geçerlidir. Yani kadınlar yumurtlama aşamasında erkeklere çok daha çekici gelebiliyor, bunun sebebi ise bu dönemdeki hormon düzeyinin daha yüksek olmasıdır.
8. TAT
Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde 2015 yılında yayınlanan araştırmaya göre öpüşüldüğünde çok sayıda bakteri alışverişi yapılır. Bu durum karşıdaki kişiyle iyi bir eşleşme olup olmadığını öğrenmeye yardımcı olabilir. Yani bir kişinin tat alma şekli onu karşı taraf için az ya da çok çekici kılabilir.
Kaynak: Cerebral Cortex Psychonomic Bulletin & Review, American Psychological Association, National Library of Medicine, Proceedings of the Royal Society B, Animal Behaviours,