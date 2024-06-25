BAZI İNSANLAR NEDEN SARILMAKTAN NEFRET EDİYOR?

Neden bazı insanlar iyi bir kucaklaşmayı severken diğerleri bundan nefret ediyor? Uzmanlara göre, bunun nasıl yetiştirildiğinizle bir ilgisi olabilir.

Northern Illinois Üniversitesi'nde Danışmanlık ve Danışman Eğitimi profesörü olan Suzanne Degges-White, "Sarılmak, sırtımızı sıvazlamak ya da bir arkadaşımızla kollarımızı birleştirmek gibi fiziksel temaslarda bulunma eğilimimiz genellikle erken çocukluk deneyimlerimizin bir ürünüdür" diyor.