BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı! MEB 2024 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı duyurusuna göre BİLSEM kayıtları 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki MEB 2024 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 2024 mülakat sonuçları için bekleyiş sona erdi. MEB son dakika açıklaması ile BİLSEM mülakat sonuçları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi. İşte, 2024 BİLSEM mülakat sonuçları sorgulama meb.gov.tr ekranı…
SON DAKİKA: BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 31 Temmuz tarihinde ilan edilecekti.
31 Temmuz'dan bu yana beklenen sonuç açıklaması 9 Ağustos Cuma günü geldi.
2024-2025 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerin bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.
Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrencilerimiz 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecektir.
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır.’’
BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Eğitim Alacak Öğrencilerin Bireysel Değerlendirme Sonuçları meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Öğrenciler T.C kimlik numaraları ve doğum tarihi bilgileri ile sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.