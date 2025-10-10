Habertürk
Habertürk
        BİM 10 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı. 10 Ekim Cuma gününden itibaren BİM markette temel gıda ürünlerinden pirinç, nohut, mercimek, un, mısır yağı, tahin, pekmez indirimde yer aldı. Öte yandan mutfak robotu, dijital tartı, sprey yağdanlıkta raflardaki yerini aldı. İşte, BİM 10 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 10.10.2025 - 09:53
        Yeni haftaya özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL, Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL , Mutfak Robotu 1.390 TL, Sprey Yağdanlık 89 TL’den satışa çıktı. İşte BİM aktüel ürünler indirim listesi

        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 19.900 TL

        TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 18.900 TL

        Akıllı Saat 599 TL

        Omix X5 Cep Telefonu 5.890 TL

        Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

        Mutfak Robotu 1.390 TL

        Sprey Yağdanlık 89 TL

        Cam Kettle 999 TL

        Çubuk Blender 890 TL

        Dijital Tartı 499 TL

        Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası HP83 475 TL

        Şarjlı Banyo Fırçası 699 TL

