BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi: Bu hafta Cuma 7 Haziran 2024 BİM kataloğu ürünleri
BİM 7 Haziran 2024 aktüel kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BİM'de bu hafta birçok sınırlı sayıdaki ürün cuma günü satışa çıkacak. 7 Haziran 2024 BİM kataloğunda; elektrikli bisiklet ve televizyon kampanyası dikkat çekti. Ayrıca bu hafta BİM'de 26 jant çift amortisörlü bisiklet 3.599 TL, kemik iletimli kablosuz kulaklık 999 TL, motosiklet intercom sistemi 1.499 TL'den raflardaki yerini alacak. İşte, 7 Haziran 2024 Cuma BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
Haftanın BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısının beğenisine sunuldu. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 7 Haziran 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 7 HAZİRAN 2024 KATALOĞU
RKS Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 26.999 TL
Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - 17.999 TL
Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet - 3.599 TL
Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti - 3.299 TL
Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık - 999 TL
Polosmart Wireless Mikrofon PSM114 - 399 TL
Prozone Bluetooth Silindir Speaker - 389 TL
Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod PSM124 - 89 TL
North Pasific Katlanabilir Sırt Çantası - 89 TL
Kandao 360° Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti - 19.999 TL
Prozone Motosiklet İntercom Sistemi - 1.499 TL
Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak - 1.119 TL
North Pasific Motosiklet Sırt Çantası - 999 TL
Moto Ware 6 Plastik Kancalı File Ahtapod - 199 TL
Proare Kamp Işığı Mini& Karabinalı & Mıknatıslı Işıldak - 99 TL
Auto Ware Makaralı Güneşlik - 179 TL
Space 24 Araç Lastik Tamir Kiti - 69 TL
Space 24 Araç İçi Temizleme Jeli - 39 TL
Space 24 Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası - 849 TL
Auto Ware Park Sensörü - 749 TL
Auto Ware Araç İçi İnverter - 699 TL
Auto Ware Uzatma Kablolu Araç Şarj Cihazı - 379 TL
Auto Ware Çakmaklık Şarj Aleti - 149 TL
Space 24 Araç İçi Fm Transmitter SP121 - 129 TL
Auto Ware Elit Araç İçi Telefon Tutucu - 299 TL
Auto Ware Araç İçi Nemlendirici - 349 TL
Auto Ware Araç İçi Bardaklık - 89 TL
Auto Ware Bel Desteği - 59 TL
Moda İkonu Bebekler - 249 TL
Yükselen Zeka İlk Magnet Puzzle Seti 12-36 Ay - 179 TL
MGS Oyuncak Yüzen Hava Araçları - 109 TL
Gokidy Mega Çubuklar 200 Parça - 119 TL
Oyuncak Ocak Seti ve Hamur - 79 TL
Gokidy Tetra Denge Gondolu - 75 TL
Gokidy Eğlenceli Şekiller - 99 TL
Parıltı Şekilli Boyama Kitapları - 19,50 TL
Senna 32 İNÇ 32SN5000H HD READY UYDU ALICILI TV - 4.199 TL
Senna 65 İNÇ UHD GOOGLE TV 65DG22000 - 17.299 TL
Dijitsu 65 Inç UHD Google TV - 17.299 TL
Dijitsu 55 Inç Ultra HD Google TV - 12.999 TL
Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV - 4.199 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi - 649 TL
Emsan Wok Tava - 499 TL
Emsan Alüminyum Döküm Sac Tavası - 449 TL
Emsan Izgara Tavası - 629 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti - 829 TL
Tek Fiyat Bıçak Ürünleri - 59 TL
Chef's Sütlük - 129 TL
Chef's Yuvarlak Fırın Tepsi - 299 TL
Cook Love Renkli Çelik Süzgeç - 179 TL