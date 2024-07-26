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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 26 Temmuz 2024: BİM'e benzinli ATV ve elektrikli bisiklet geliyor! BİM'de bugün neler var?

        BİM 26 Temmuz 2024 aktüel kataloğu: BİM'e benzinli ATV ve elektrikli bisiklet geliyor!

        BİM'e her hafta yüzlerce ürünün olduğu aktüel kataloğu geliyor. 26 Temmuz kataloğunda da yine birçok ürün raflardaki yerini aldı. Bu hafta başta benzinli ATV ve elektrikli bisiklet olmak üzere birçok kategoriden ürün geliyor. İşte, BİM 26 Temmuz 2024 aktüeli ve indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:02
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        1

        BİM'in 26 Temmuz 2024 tarihli aktüelinde yüzlerce ürün var. Bu hafta elektrikli bisiklet, benzinli ATV başta olmak üzere küçük ev aletleri, tamir aletleri, ev ve giyim tekstili ve mutfak eşyaları geliyor. İşte, BİM 26 Temmuz 2024 aktüel kataloğu ve indirimli ürünler...

        2

        BİM 26 TEMMUZ 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        OLA EB2 Elektrikli Bisiklet 19.999 TL

        Philips Air Fryer 5.999 TL

        Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

        Fakir Kablosuz Dikey Süpürge & Paspas 9.999 TL

        Kumtel Kule Tipi Vantilatör 999 TL

        Range Vantilatör 899 TL

        Keysmart Dijital Baskül 279 TL

        3

        Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

        Pedallı Çöp Kovası 179 TL

        Salata Kurutucusu 129 TL

        Temizlik Seti 129 TL

        Emsan Porselen Tatlı Tabağı 4'lü 259 TL

        Çok Amaçlı Organizer Sepet 59 TL

        Slim Askı Seti 34,50 TL

        Temizlik Seti 129 TL

        Tuvalet Fırçası 79 TL

        Soğuk Sıcak Taşıma Çantası 55 TL

        4

        Chef's Tava 199 TL

        Chef's Sahan 159 TL

        Glass in Love Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL

        Emsan Porselen Çizgili Kase 4'lü 159 TL

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 109 TL

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 129 TL

        Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL

        Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

        5

        Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL

        Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL

        Mini Makara Kablo 5mt 399 TL

        Cam Menfezi 49 TL

        Cam Kazıma Aparatı 39 TL

        Deterjan Hazneli Yıkama Tabancası 159 TL

        Teleskopik Araç Yıkama Fırçası 149 TL

        Araç Yıkama Süngeri 99 TL

        Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 119 TL

        6

        Kadın Şortlu Takım 199 TL

        Kadın Crop Şort Takım 159 TL

        Erkek Deniz Şortu 149 TL

        Safari Şapka 125 TL

        Koltuk Örtüsü 119 TL

        Valiz Organizer Set 79 TL

        Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL

        Namaz Elbisesi 199 TL

        7

        SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası 60 W 279 TL

        SGS İnce Sıcak Mum Silikon Tabancası 30 W 199 TL

        SGS Tornavida Seti Blister Ambalaj 129 TL

        SGS Kontrol Kalemi + Elektrik Bandı 59 TL

        SGS Lavabo Açma Sustası 99 TL

        8

        Konuşan Defne Bebek 379 TL

        Kamyonlar 199 TL

        Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL

        Geometrik Şekiller 129 TL

        Ahşap Tak Çak 99 TL

        9
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        11
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